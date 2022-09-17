Создан Национальный руководящий комитет по зеленому росту

Фото для иллюстрации. (Источник: Министерство Промышленности и Торговли)

Национальный руководящий комитет по зеленому росту (Руководящий комитет) является межотраслевой организацией, в функции которой входит оказание помощи Правительству и Премьер-министру в исследовании, руководстве и координации в решении важных и смежных задач сектора по зеленому росту и реализации Национальной стратегии зеленого роста.

Перед Руководящим комитетом стоит задача изучить и предложить премьер-министру направления и решения для важных и междисциплинарных вопросов зеленого роста и реализации Национальной стратегии зеленого роста на втором этапе, период 2021-2030 гг., видение до 2050 года.

В то же время, Руководящий комитет помогает премьер-министру направлять и согласовывать деятельность министерств, ведомств министерского уровня и ведомств при правительстве в процессе организации и реализации Национальной стратегии зеленого роста на период до 2021 г. - 2030 г., видение до 2050 г. и решать важные междисциплинарные вопросы зеленого роста.

Заместитель премьер-министра Ле Ван Тхань является главой Руководящего комитета. Его заместителем назначен министр планирования и инвестиций.

В состав Комитета входят руководители: канцелярии Правительства, Министерств: планирования и инвестиций, природных ресурсов и экологии, юстиции, финансов, промышленности и торговли, сельского хозяйства и развития сельских местностей, строительства, транспорта, иностранных дел, образования и профессиональной подготовки, информации и коммуникаций, науки и технологий, труда по делам инвалидов и социальным вопросам, здравоохранения, Госбанк и др.

Министерство планирования и инвестиций является постоянным органом Руководящего комитета.



