Создан Госсовет по экспертизе корректировки инвестиционной политики проекта АЭС «Ниньтхуан»

Проект АЭС «Ниньтхуан-1» планируется реализовать в деревне Виньчыонг, община Фыокзинь (Фото: ВИА)

Согласно Решению, председателем Совета является министр финансов. Заместитель председателя Совета — заместитель министра финансов.

В состав Совета входят представители руководства министерств: промышленности и торговли, строительства, обороны, общественной безопасности, сельского хозяйства и окружающей среды, науки и технологий, юстиции, иностранных дел, образования и подготовки кадров; а также руководство Госбанка Вьетнама и Народного комитета провинции Кханьхоа. Министерство финансов выступает постоянным органом Госсовета по экспертизе.

Полномочия и обязанности Госсовета, его председателя, заместителя председателя, членов и постоянного органа определяются в соответствии со статьями 4, 5, 6, 7 и 8 Постановления Правительства № 19/2026/NĐ-CP от 14 января 2026 года, регулирующего порядок и процедуры экспертизы проектов национального значения, а также мониторинг и оценку инвестиций.

Члены Совета обязаны предоставлять свои заключения в установленные сроки по запросу постоянного органа. В случае отсутствия ответа в установленный срок считается, что член Совета согласен с предложенным содержанием и несёт полную ответственность за несвоевременное предоставление мнения.

Совет обязан подготовить экспертное заключение в соответствии с установленными требованиями. В отчёте должны быть полностью отражены мнения членов Совета, а также чётко указано, соответствует ли проект условиям для одобрения Правительством и представления в Национальное собрание для рассмотрения и принятия решения о корректировке инвестиционной политики.

Электроэнергетическая корпорация Вьетнама несёт ответственность за проверку и доработку досье по корректировке инвестиционной политики проекта, его представление на экспертизу в соответствии с законодательством и указаниями руководства Правительства, а также за предоставление полного пакета документов, необходимых для проведения экспертизы.