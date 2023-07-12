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Созданы четыре региональных координационных совета
Согласно решениям, премьер-министр выступает в качестве председателя координационных советов для юго-восточного региона и дельты Красной реки, заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха возглавляет координационный совет северного и прибрежного центрального регионов, а заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг возглавляет координационный совет Центрального нагорья.
На советы возложена задача запрашивать и консультировать премьер-министра по направлениям, решениям, механизмам и политике реализации целей и задач, поставленных в Резолюциях Политбюро по социально-экономическому развитию и обороне и обеспечению безопасности для четырех регионов. Они также должны помогать руководителю правительства направлять, продвигать и направлять реализацию целей, задач, программ, проектов и мероприятий по региональной связности для обеспечения согласованности, эффективности и соблюдения правовых норм и утвержденных планов.
Советы координируют строительство, изменение и реализацию Национального генерального плана, четырех региональных планов и планов населенных пунктов в регионах на 2021–2030 годы с перспективой до 2050 года.
Они также рассматривают и предлагают правила, механизмы и политику регионального развития и связности, организовывать мероприятия по продвижению инвестиций, мобильности ресурсов и привлечению инвестиций, координировать использование государственных инвестиций для привлечения негосударственных инвестиций (прямых иностранных инвестиций и капитала предприятий и частного сектора), содействовать инвестициям в форме государственно-частного партнерства (ГЧП) для развития стратегических, актуальных и важных объектов инфраструктуры регионов.
Кроме того, советы координируют деятельность по развитию социально-экономической инфраструктуры, уделяя приоритетное внимание транспортной инфраструктуре; рассмотрению возможности создания региональных фондов развития инфраструктуры; помощи населенным пунктам в регионах в решении межместных проблем; и работе с другими регионами в вопросах социально-экономического развития, касающихся различных регионов.