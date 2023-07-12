Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Созданы четыре региональных координационных совета

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подписал решения о создании координационных советов для северного и прибрежного центрального региона, юго-восточного региона, региона дельты Красной реки и региона Центрального нагорья. Это межотраслевые органы, помогающие премьер-министру рассматривать, направлять, координировать и решать важные и межотраслевые вопросы, связанные с взаимосвязанностью и устойчивым развитием четырех регионов.

Согласно решениям, премьер-министр выступает в качестве председателя координационных советов для юго-восточного региона и дельты Красной реки, заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха возглавляет координационный совет северного и прибрежного центрального регионов, а заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг возглавляет координационный совет Центрального нагорья.

На советы возложена задача запрашивать и консультировать премьер-министра по направлениям, решениям, механизмам и политике реализации целей и задач, поставленных в Резолюциях Политбюро по социально-экономическому развитию и обороне и обеспечению безопасности для четырех регионов. Они также должны помогать руководителю правительства направлять, продвигать и направлять реализацию целей, задач, программ, проектов и мероприятий по региональной связности для обеспечения согласованности, эффективности и соблюдения правовых норм и утвержденных планов.

Советы координируют строительство, изменение и реализацию Национального генерального плана, четырех региональных планов и планов населенных пунктов в регионах на 2021–2030 годы с перспективой до 2050 года.

Они также рассматривают и предлагают правила, механизмы и политику регионального развития и связности, организовывать мероприятия по продвижению инвестиций, мобильности ресурсов и привлечению инвестиций, координировать использование государственных инвестиций для привлечения негосударственных инвестиций (прямых иностранных инвестиций и капитала предприятий и частного сектора), содействовать инвестициям в форме государственно-частного партнерства (ГЧП) для развития стратегических, актуальных и важных объектов инфраструктуры регионов.

Кроме того, советы координируют деятельность по развитию социально-экономической инфраструктуры, уделяя приоритетное внимание транспортной инфраструктуре; рассмотрению возможности создания региональных фондов развития инфраструктуры; помощи населенным пунктам в регионах в решении межместных проблем; и работе с другими регионами в вопросах социально-экономического развития, касающихся различных регионов.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top