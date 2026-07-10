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Создано первое Почетное консульство Вьетнама на Пхукете (Таиланд)
Посол Фам Вьет Хунг подчеркнул особое значение этого события в условиях, когда Вьетнам и Таиланд отмечают 50-летие установления дипломатических отношений. За прошедшие полвека отношения между двумя странами прошли путь от тесных народных обменов до Всеобъемлющего стратегического партнерства, которое получило дальнейшее развитие благодаря весьма успешному официальному визиту Генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама, Президента государства То Лама в Таиланд и официальному визиту Премьер-министра Таиланда Анутин Чарнвиракула во Вьетнам, открыв новый этап развития двусторонних отношений с более глубоким стратегическим доверием, расширением сотрудничества и достижением более значимых практических результатов.
По словам Посла Фам Вьет Хунга, создание первого Почетного консульства Вьетнама на Пхукете отражает общую приверженность двух стран дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества с экономическими воротами Андаманского побережья. Это также отвечает растущей потребности в укреплении консульских услуг, более эффективной поддержке граждан Вьетнама и вьетнамской общины на юге Таиланда.
Посол Фам Вьет Хунг направил самые теплые поздравления господину Танету Тантипириякидже в связи с его назначением Почетным консулом Вьетнама на Пхукете, подчеркнув, что Посольство Вьетнама в Бангкоке совместно с соответствующими вьетнамскими компетентными органами будет тесно координировать работу с Почетным консулом и оказывать ему максимальную поддержку для успешного выполнения возложенных задач, тем самым способствуя дальнейшему укреплению дружбы и многопланового сотрудничества между Вьетнамом и Таиландом.
В ответ первый Почетный консул Вьетнама на Пхукете заявил о готовности приложить постоянные усилия для продвижения сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, туризма, образования, культуры и народной дипломатии, популяризации образа Вьетнама, его культуры и народа на Пхукете и юге Таиланда, а также оказания консульской защиты и поддержки вьетнамской общине в пределах своего консульского округа.
Сразу после церемонии открытия Почетного консульства Вьетнама на Пхукете состоялся Форум «Вьетнам — связь с Пхукетом 2026» с участием 60 предприятий двух стран, направленный на установление контактов, поиск партнеров и превращение возможностей в конкретные проекты делового сотрудничества.
В рамках форума национальная авиакомпания Vietnam Airlines представила предприятиям двух стран новый прямой авиарейс Хошимин — Пхукет с частотой 4 рейса туда и обратно в неделю, который официально начал выполняться с 2 июля, что создает дополнительные удобства для поездок и деловых обменов между двумя сторонами. Также в рамках форума состоялась церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между Международной школой Kajonkiet (KIS) Phuket и школой Nobel в провинции Тханьхоа.