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НОВОСТИ

Создано Общество бангладешско-вьетнамской дружбы

В рамках мероприятий, посвященных 50-летию установления дипотношений между Вьетнамом и Бангладеш, 16 марта официально создано Общество бангладешско-вьетнамской дружбы. В рамках мероприятий, посвященных 50-летию установления дипотношений между Вьетнамом и Бангладеш, 16 марта официально создано Общество бангладешско-вьетнамской дружбы.

Председателем Общества стал Посол Шамшер М. Чоудхури, ББ, бывший Заместитель министра иностранных дел, бывший посол Бангладеш во Вьетнаме.

Выступая на церемонии, председатель Общества, Посол Шамшер М. Чоудхури, ББ подчеркнул, что создание Общества бангладешско-вьетнамской дружбы не только свидетельствует о крепких отношениях дружбы между двумя странами, но и показывает, что Бангладеш продолжает прилагать усилия по укреплению солидарности между народами двух стран.

Посол Вьетнама в Бангладеш Фам Вьет Тьиен высоко оценил создание Общества бангладешско-вьетнамской дружбы в очень важный момент для вьетнамско-бангладешских отношений. От имени Посольства Вьетнама Посол Фам Вьет Тьиен также выразил доверие Обществу в организации мероприятий по установлению связей и народному обмену между Бангладеш и Вьетнамом, распространении имиджа страны, людей, культуры, достижений Вьетнама среди бангладешцев.

ВИА/ИЖВ

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