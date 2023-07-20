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Создание цифрового правительства - выдающееся достижение в области административной реформы
Только в июне через Национальную платформу обмена данными было проведено почти 22 млн. транзакций, что позволило довести этот показатель за полгода до 276,9 млн.
С момента создания платформы в октябре 2020 года через нее было проведено более 1,35 млрд. транзакций, отметили в министерстве, добавив, что к национальной базе данных о чиновниках и государственных служащих подключены 23 министерства и 60 населенных пунктов.
Национальная база данных населения связана с 13 министерствами и ведомствами, 63 населенными пунктами и рядом предприятий для облегчения административных процедур.
Кроме того, национальная база данных по земельным ресурсам охватывает 52 из 63 городов и провинций страны, сообщает министерство.
За рассматриваемый период на национальном портале государственных услуг было зарегистрировано более 3,6 млн. учетных записей и проведено более 6,8 млн. операций на сумму около 2,39 трлн. донгов (101,08 млн. долл. США).
Во втором квартале количество зарегистрированных учетных записей составило 2,23 млн., через портал было проведено более 3,83 транзакций на сумму около 1,5 трлн. донгов.
По данным министерства, 32,05% административных результатов выдано в электронном виде для повторного использования, 67,32% административных процедур переведены в цифровой формат, а все 25 основных государственных услуг интегрированы.
К настоящему времени на портале предоставлено более 4400 государственных услуг в режиме онлайн, в которых задействовано около 7,77 млн. учетных записей. Кроме того, через портал было проведено более 10,98 млн. транзакций на сумму 6,05 трлн. донгов.
Министерство, однако, указало на ограничения в работе, такие как медленный выпуск соответствующих нормативных актов министерствами, ведомствами и местными органами власти, медленная оцифровка досье и трудоемкие процедуры.
Оно обвинило их в плохой инфраструктуре министерств, агентств и населенных пунктов, а также в недостаточном внимании к работе.