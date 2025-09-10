НОВОСТИ
Создание ценности вьетнамского сельского хозяйства и укрепление глобальных позиций
Общий экспортный профицит аграрного сектора в 2024 году достиг рекордных 17,9 млрд долларов, увеличившись на 46,8% по сравнению с 2023 годом, в то время как общий экспортный профицит экономики Вьетнама составил около 24,8 млрд долларов. Эти результаты демонстрируют выдающуюся роль сельского хозяйства в торговом балансе.
По словам г-на Чан Нгок Тхача, директора Института риса дельты Меконга, за последние годы институт совместно с другими организациями и предприятиями активно участвовал в селекции сортов и гордится тем, что большинство современных сортов риса в регионе являются гибридными.
К 2024 году институт успешно применил биотехнологии для создания риса с множественной генетической устойчивостью с учётом изменения климата и экспортных требований; создан высококачественный рис сорта Japonica, адаптированный к условиям выращивания в провинциях региона; а также новые высококачественные сорта риса для дельты Меконга.
На севере страны г-н Чан Мань Бао, председатель Совета директоров корпорации ThaiBinh Seed, сообщил, что корпорация владеет 30 сортами растений с авторским правом. Сорта риса ThaiBinh Seed представлены во многих провинциях и городах, занимая 20% всей площади сельскохозяйственного производства страны.
Развитие сортов риса от юга до севера стало прочной «опорой» для «золотых достижений» Вьетнама в области рисоводства, с ежегодным ростом объёмов производства и экспорта риса. Например, в 2024 году урожай риса достиг 43,7 млн тонн, экспорт риса составил рекордные 9,18 млн тонн. Вспоминая 1945 год, когда более 2 млн человек умерли от голода, сегодняшние достижения в области риса вызывают не только гордость, но и трогательные эмоции.
Помимо риса, во многих регионах страны появились сорта растений с возможностью круглогодичного плодоношения или посева в несколько сезонов. Решение проблемы сезонности позволило стабилизировать урожай фруктов и обеспечить их массовое предложение на рынок. В рыбной промышленности такие продукты, как белая креветка, сома и тилапия, с контролируемым качеством посадочного материала, сформировали «миллиардные бренды» Вьетнама.
Особенно доходным является кофе. По словам г-на Фан Вьет Ха, заместителя директора Института науки и технологий сельского и лесного хозяйства Центрального нагорья, ранее сорта робусты во Вьетнаме импортировались из Кот-д’Ивуара, Франции и Южной Америки, а сорта арабики — из Франции. Однако опыт выращивания выявил недостатки: низкая урожайность, слабая устойчивость к вредителям и болезням.
Для решения этих проблем в течение почти 50 лет институт проводил исследования и создавал новые сорта кофе, благодаря чему урожайность и объём производства во Вьетнаме достигли мирового уровня. Так, сорта робусты обеспечивают урожайность 4–7 т/га, а потенциально продуктивные сорта достигают 10 т/га. Сегодня более 90% вновь высаженных и обновляемых площадей кофе используют сорта, разработанные Институтом науки и технологий сельского и лесного хозяйства Центрального нагорья.
Когда урожайность на полях обеспечивает обильный продукт для внутреннего потребления и экспорта, а мышление фермеров по всей стране меняется, сельское хозяйство получает новые стимулы для «взлёта» и укрепления глобальных позиций.
В дельте Меконга многие регионы внедряют модели высококачественного риса с низким уровнем выбросов, при активном участии фермеров и предприятий, что открывает новые возможности для экспорта «зелёного» риса. В то же время площади кофе с сертификатами устойчивого производства, такими как Rainforest Alliance и 4C, быстро расширяются, что позволяет предлагать на рынок кофе с низким углеродным следом, востребованный потребителями во многих странах. Это является «ключом» к росту экспортной выручки в условиях глобального внимания к зелёному производству.