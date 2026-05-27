Создание прорыва за счёт развития экологически чистого транспорта

Город Хошимин поставил цель к 2030 году полностью перевести автобусный парк на использование электроэнергии и экологически чистых источников энергии. Фото: ВИА

Переход на экологически чистые транспортные средства



В настоящее время на автобусных маршрутах Хошимина эксплуатируются 2 432 транспортных средства. Из них 1 185 являются электробусами и 182 работают на сжатом природном газе (CNG), что составляет более 56% от общего количества действующих автобусов. Благодаря решительной политике города по переводу общественного транспорта на экологически чистые виды энергии в первые месяцы 2026 года значительно ускорился процесс замены автобусов с бензиновыми двигателями на электрические, в результате чего доля электробусов выросла с 40% почти до 57%. Город намерен продолжить проведение тендеров на реализацию проектов по переходу на электрические автобусы, чтобы к 2030 году весь общественный транспорт использовал экологически чистые источники энергии.



По словам директора Центра управления общественным транспортом Департамента строительства Хошимина Фам Нгок Зунга, для контроля загрязнения окружающей среды страны с развитой промышленностью обычно начинают переход на экологически чистый транспорт именно с общественного транспорта - метро и автобусов, затем переходят к коммерческому транспорту и только после этого к личным транспортным средствам. Помимо автобусов город поставил цель и разработал дорожную карту по переводу на электротягу автомобилей сервисов заказа поездок, служб доставки и государственного автотранспорта.



Согласно данным Департамента строительства, за последний год в городе были определены 4 000 мест для установки станций замены аккумуляторов, из которых около 1 200 уже оборудованы соответствующими пунктами для удовлетворения спроса владельцев электромотоциклов. До конца 2026 года департамент планирует завершить разработку схемы размещения и объявить ещё 20 000 мест для установки таких станций.



Между тем прогнозируется, что к 2030 году в городе будет эксплуатироваться около 1,2 млн электромотоциклов, для обслуживания которых потребуется более 25 тыс. общественных зарядных станций и пунктов замены аккумуляторов.

Реализация курса на сокращение выбросов



Будучи крупнейшим экономическим центром страны с населением 14 млн человек, мобильность которого в значительной степени зависит от личного транспорта, Хошимин сталкивается с растущим давлением в виде транспортных заторов, загрязнения окружающей среды и выбросов парниковых газов. После административного объединения в городе насчитывается более 11 млн мотоциклов и мотороллеров, подлежащих экологическому контролю. По оценкам профильных органов, при строгом контроле выбросов город сможет ежегодно сокращать более 56 тыс. тонн углеродных выбросов и почти 5 тыс. тонн углеводородов, что внесёт существенный вклад в улучшение качества воздуха.



В настоящее время ряд инвесторов реализует проекты по установке зарядных станций для электромобилей и пунктов замены аккумуляторов для электромотоциклов в соответствии с курсом на «зелёную» трансформацию. Однако вопрос доступности зарядной инфраструктуры для электротранспорта по-прежнему требует комплексного решения для обеспечения максимального удобства населения.



По мнению доцента, кандидата наук Дам Хоанг Фука, старшего эксперта ПРООН, ключевая проблема заключается в экосистеме, модели эксплуатации и, прежде всего, в отсутствии единой и согласованной системы зарядки. Пользователям необходимы быстрые и гибкие решения, а не длительное ожидание на зарядных станциях.



В рамках реализации программы сокращения выбросов в транспортной отрасли Хошимин в настоящее время совершенствует механизмы финансовой поддержки, включая субсидии, льготное кредитование и механизмы распределения рисков в проектах по внедрению экологически чистого транспорта. Наряду с развитием сети электробусов важную роль играет эксплуатация первой линии метро Бентхань - Шуойтьен, способствующая увеличению доли общественного транспорта и снижению нагрузки от личных автомобилей и мотоциклов.



В сфере контроля выбросов Департамент строительства недавно обратился к отраслевым ассоциациям, производителям, импортёрам и сервисным организациям с предложением заранее модернизировать материально-техническую базу для подготовки к проведению экологического контроля мотоциклов и мотороллеров в соответствии с новым национальным техническим регламентом, который вступит в силу 30 июня 2026 года.



Город также реализует проект зон с низким уровнем выбросов (LEZ) в центральной части города, районе Канзо и специальной зоне Кондао. Одновременно изучается возможность ограничения движения отдельных видов личного автотранспорта на некоторых дорогах в определённые часы с учётом пропускной способности транспортной инфраструктуры и системы общественного транспорта.



Эксперты в области городского развития рекомендуют Хошимину диверсифицировать меры по сокращению выбросов. По их мнению, переход к экологически чистой транспортной системе должен основываться на гибком сочетании различных технологий низкоэмиссионного транспорта, соответствующих особенностям городской транспортной сети высокой плотности и реальным условиям мегаполиса.



