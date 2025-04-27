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Создание привлекательных условий для привлечения крупных технологических корпораций
Начиная с технологических орлов
Одним из крупных достижений SHTP является инвестиция корпорации Intel в 1 миллиард долларов США на строительство завода в 2006 году. Это событие произвело сильное впечатление в регионе в тот момент. На недавней конференции поставщиков Intel Vietnam в начале апреля, Нага Чандрасекаран, исполнительный вице-президент, директор по технологиям и операциям, генеральный директор Intel Foundry, сообщил, что завод Intel в SHTP достигнет отметки в 4 миллиарда произведенных изделий в этом месяце, что является важным достижением и подтверждает ключевую роль вьетнамского завода по сборке и тестированию в глобальной операционной цепочке Intel.
С такими «техно-орлами», как Intel, SHTP стал международным брендом, идеальным местом для инвестиций международных технологических корпораций. На данный момент здесь инвестировало более 10 ведущих мировых высокотехнологичных компаний, таких как: Intel, Jabil, Rockwell Automation (США), Nidec, Nipro, NTT (Япония), Samsung (Южная Корея), Sonion (Дания), Datalogic (Италия), Sanofi (Франция), TTI (Германия)...
На сегодняшний день SHTP имеет 160 проектов, для которых выданы действующие инвестиционные сертификаты, с общим капиталом более 12,32 миллиарда долларов США, из которых 10,31 миллиарда долларов составляют прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в 50 проектах. Быстрый рост SHTP отчетливо отражается в его экспортных показателях. В 2010 году SHTP экспортировал свою первую продукцию на сумму всего 0,5 миллиарда долларов США, но уже через год эта цифра удвоилась, а в 2017 году превысила 10 миллиардов долларов США. Экспорт продолжил быстро расти и в 2024 году достиг 20,77 миллиардов долларов США.
На сегодняшний день общий объем производства высокотехнологичной продукции в SHTP оценивается более чем в 170,3 миллиарда долларов США; экспорт составил более 161,9 миллиарда долларов, а импорт — 145,8 миллиарда долларов США. Проекты в SHTP получили 9 международных патентов, 59 национальных патентов и 155 патентов на промышленную собственность.
Эти достижения служат основой для развития высокотехнологичной промышленности в Хошимине и в самом SHTP, с приоритетом на привлечение инвестиций в различные отрасли.
Заместитель председателя Народного комитета города Хошимина Во Ван Хоан отметил, что город имеет хорошо развитую экосистему для развития новых отраслей промышленности, таких как полупроводники, микросхемы, электроника. Это сильная база с большим количеством инженеров в области технологий. Город осознает, что цепочка поставок полупроводников и высоких технологий играет ключевую роль в социально-экономическом развитии страны.
Стремление к созданию внутреннего потенциала
Успех в привлечении известных высокотехнологичных корпораций и предприятий со всего мира в SHTP оказал сильное влияние на отечественных предпринимателей и компании, заинтересовавшихся передачей технологий и привлечением высококвалифицированных специалистов, что в свою очередь способствовало созданию высокотехнологичных проектов.
В числе таких компаний можно выделить FPT (программное обеспечение, ИИ, микросхемы), Nanogen (биотехнологии), BSB (нано-технологии), United Health Care (медицинские технологии), Real-time Robotics Vietnam, Gremsy (электроника, точная механика, автоматизация), Unicloud (электроника, ИИ)... Также некоторые вьетнамцы, работающие за рубежом, как предприниматели и ученые, также решили инвестировать в проекты в этом регионе, такие как DGS (электронные компоненты), GES, Fab 9 (микросхемы), TJ Aerospace Vietnam (космические и гражданские технологии)...
Инкубатор высокотехнологичных компаний поддержал 131 проект, среди которых есть успешные стартапы, такие как ACIS Technology, Gremsy, Vexere. Ярким примером является компания Gremsy, которая разработала дрон, и теперь эта компания экспортирует свою продукцию более чем в 40 стран. Эта компания выросла из инкубатора и теперь является инвестором в SHTP.
Стратегия SHTP заключается в привлечении крупных корпораций, обладающих исходными технологиями, чтобы перенимать их, передавать знания, обучаться, осваивать и внедрять технологии, а также выращивать стартапы и содействовать исследованиям и разработкам (НИОКР). Это направлено на поэтапное создание внутреннего потенциала в области высоких технологий и в конечном итоге на освоение и создание специфичных технологий, характерных для Вьетнама.
На практике, с момента привлечения таких ведущих технологических корпораций, как Intel, Nidec, Samsung, TTI и других, SHTP активно занимается разработкой стратегии развития цепочек поддержки промышленности. На сегодняшний день здесь привлечено 26 проектов, из которых 23 проекта связаны с производством высокотехнологичных промышленных товаров, а 3 проекта — с оказанием услуг в области высоких технологий (14 из которых принадлежат отечественным компаниям).
Кроме того, все проекты, инвестирующие в SHTP, должны обязаться выделять средства на НИОКР. К 2025 году общий объем расходов на исследования и разработки должен составить 250 миллионов долларов США. В настоящее время расходы на исследования и разработки из проектов в SHTP составляют более 47% от общего объема частных расходов на НИОКР в Хошимине и около 7% от общего объема частных расходов на НИОКР по всей Вьетнаму.
В будущем SHTP будет сосредоточена на привлечении прямых иностранных инвестиций из развитых стран (США, Япония, Европа) и стран с развивающейся промышленностью, которые играют важную роль в поддержке отечественных компаний, вовлеченных в цепочки ценностей и поставок. Проекты, реализуемые отечественными стартапами, а также научно-техническими компаниями также будут иметь приоритет для реализации цели развития науки и технологий с использованием внутреннего потенциала.