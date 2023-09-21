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НОВОСТИ

Создание платформы цифровой трансформации прессы в странах АСЕАН

21 сентября семинар АСЕАН по передовому опыту цифровой трансформации в средствах массовой информации прошел в центральном городе Дананг в рамках 16-й Конференции министров стран АСЕАН, ответственных за информацию и связанные с ней встречи (AMRI). На семинаре заместитель министра информации и коммуникаций Нгуен Тхань Лам подчеркнул, что государства-члены АСЕАН должны обмениваться опытом, а также знаниями о стратегиях в содействии устойчивой цифровой трансформации среди медиа-агентств, учитывая, что традиционная коммуникационная деятельность потеряла свою долю и доходы в пользу трансграничных платформ из-за бума цифровые технологии.

Нгуен Тхань Лам добавил, что семинар служит платформой для стран АСЕАН, где они могут поделиться своей политикой, а также мерами по содействию цифровой трансформации в средствах массовой информации, что рассматривается как основа для продолжения дискуссий, разработки инициатив и определения приоритетов сотрудничества в будущем.

Зул-Фахри Майди, представитель Брунея, выразил надежду, что страны АСЕАН будут расширять сотрудничество в целях продвижения цифровизации в медиа-агентствах посредством технического обучения, организации программ по обмену коммуникационным контентом через Интернет и кампании по повышению осведомленности общественности об интеллектуальной собственности.

Лыу Динь Фук, директор Управления печати Министерства информации и коммуникаций, заявил, что правительство Вьетнама создало инструмент для оценки развития вьетнамских СМИ, помогая медиаагентствам осуществлять цифровуую трансформацию с помощью рациональных мер и стратегий развития.

По его словам, был выпущен набор индикаторов для измерения зрелости цифровой трансформации медиа-агентств, и он предложил АСЕАН разработать аналогичные индикаторы для повышения качества журналистских работ.

16-е заседание AMRI проходит в городе Дананг с 20 по 23 сентября. В мероприятиях, организованных Вьетнамом, принимают участие девять членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Тимор-Лешти в качестве наблюдателя и три страны-партнера – Япония, Республика Корея и Китай.

На встречах под названием «СМИ: от информации к знаниям для устойчивой и отзывчивой АСЕАН» обсуждаются направления сотрудничества АСЕАН в области информации и коммуникаций.

ИЖВ/ВИА

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