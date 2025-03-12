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Создание новых импульсов в двусторонних отношениях Вьетнама и Сингапура
Особые ожидания связаны с визитом Генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Сингапур, который может дать новый импульс двусторонним отношениям, особенно в таких перспективных сферах, как инновации, возобновляемая энергия и цифровая трансформация, что соответствует стратегическим целям устойчивого развития обеих стран.
Крупные инвесторы
Эксперты отмечают, что с момента установления стратегического партнерства в 2013 году отношения Вьетнама и Сингапура значительно укрепились. В частности, Сингапур стал крупнейшим инвестором среди стран АСЕАН во Вьетнаме и занимает второе место среди 147 стран и территорий, инвестирующих в страну. В настоящее время вьетнамский рынок привлек 3915 действующих проектов из Сингапура с общим зарегистрированным капиталом более 83 миллиардов долларов США (основной акцент в инвестировании — переработка, производство, недвижимость и производство, распределение электроэнергии и газа). Сингапурские инвесторы присутствуют в 18 из 21 отраслей и сфер и ведут деятельность в 54 из 63 провинций и городов Вьетнама.
Одним из символов успеха является создание Сингапурско-вьетнамских индустриальных парков (VSIP). С первого индустриального парка VSIP в Биньзыонге, открытого в январе 1996 года, на сегодняшний день в 13 провинциях и городах Вьетнама действуют 18 таких парков. Эти индустриальные парки достигли заполняемости на уровне 83,2%, привлекли 18,7 миллиардов долларов США для около 866 проектов и создали рабочие места для более чем 300000 человек.
С другой стороны, по состоянию на 30 ноября 2024 года вьетнамские инвесторы реализовали в Сингапуре 180 проектов с общим зарегистрированным капиталом более 668,4 миллиона долларов США. Основные направления вьетнамских инвестиций — наука и технологии, информационные технологии и связь.
Кроме того, Вьетнам и Сингапур являются важными участниками в АСЕАН и на других многосторонних форумах, а также в международных делах, представляя совместные интересы в таких организациях, как ООН, АСЕАН, Азиатско-Тихоокеанский экономический форум (АТЭС), Форум АСЕАН - Европа (ASEM), Всемирная торговая организация (ВТО) и других.
По словам экспертов, хорошие политические и дипломатические отношения, близость географического положения, схожая культура в регионе Юго-Восточной Азии и участие в множестве соглашений о свободной торговле (FTA) являются благоприятными факторами для развития сотрудничества. Кроме того, ежегодно большое число делегаций сингапурских предпринимателей при поддержке Торгового представительства Вьетнама в Сингапуре посещает Вьетнам для изучения рынка, продвижения инвестиций, поиска поставщиков и налаживания торговых связей. Это подтверждает значительный потенциал для развития сотрудничества между бизнес-сообществами обеих стран.
По словам Као Суан Тханга, Торгового представителя Вьетнама в Сингапуре: «Сингапур — это сравнительно небольшой потребительский рынок, но с концентрацией множества транснациональных компаний и являющийся крупным центром информации, торговли, финансов и логистики как в регионе, так и в мире. Это также важный узел для международных авиаперевозок и ключевой шлюз для Азии и Юго-Восточной Азии, в том числе и для Вьетнама».
Особенно важно, что в декабре 2020 года было подписано Соглашение о Всеобъемлющем экономическом партнерстве между Вьетнамом и Сингапуром, открывающее новые возможности для торгового сотрудничества.
Помимо торговли, промышленности и энергетики, цифровая экономика, а также экономика зеленых и устойчивых технологий являются перспективными направлениями для углубления сотрудничества и инвестиций между двумя странами. Сингапур обладает значительным опытом в сфере цифровой экономики, зеленого роста и устойчивого развития, и ожидается, что он продолжит оказывать поддержку Вьетнаму в этих областях. Особенно важно, чтобы для достижения цели Net Zero к 2050 году обе страны эффективно реализовали партнерство в области цифровой и зеленой экономики, установленное в 2023 году.
Укрепление сотрудничества
В целях содействия выходу на рынок Сингапура вьетнамских товаров, таких как свинина, курятина и яйца, Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Сингапуре Чан Фыок Ань на рабочей встрече с Продовольственным агентством Сингапура (SFA) подчеркнул, что Вьетнам является крупным производителем качественной сельскохозяйственной продукции по конкурентоспособным ценам, особенно фруктов, курятины и яиц, и готов сотрудничать с Сингапуром для обеспечения его продовольственной безопасности. Кроме того, Вьетнам рассчитывает, что SFA и другие компетентные органы завершат процесс оценки вьетнамских предприятий и ферм, что позволит официально начать экспорт курятины и яиц в Сингапур.
Дэмиан Чан, генеральный директор SFA, высоко оценил масштабы животноводства, уровень технологий и оборудование на предприятиях Вьетнама, таких как QL, CP, MeatDeli, Ba Huan и San Ha…, в производстве курятины и яиц. Он отметио, что термически обработанная куриная продукция из Вьетнама может вскоре получить разрешение на официальный импорт в Сингапур, и выразил надежду, что в будущем куриные яйца и другие мясные продукты также смогут соответствовать требованиям сингапурской стороны.
Недавно Группа Hoa Sen (Вьетнам) и SP Group (Сингапур) подписали стратегическое партнерство по развитию устойчивой чистой энергии на предприятиях Группы Hoa Sen по всей стране. Группа Hoa Sen считает, что устойчивое развитие должно быть связано с охраной окружающей среды, и переходом на использование чистой энергии, что является важной частью стратегии устойчивого и долгосрочного развития компании, а также вносит вклад в общие цели страны по достижению нулевого уровня выбросов (Net Zero) к 2050 году. Таким образом, SP Group будет консультировать по переходу на чистую энергию, инвестиционным решениям по инфраструктуре, системе охлаждения и решению вопросов экономии энергии на объектах и заводах Группы Hoa Sen.
Для успешного и устойчивого экспорта в Сингапур Торговый представитель Вьетнама в Сингапуре Као Суан Тханг советует экспортерам тщательно изучать рынок, отслеживать изменения в импортной политике и разрабатывать соответствующие стратегии.Более того, Сингапур становится все более осторожным в своей торговой политике, стараясь не зависеть от одного рынка для экспорта и импорта. Это также открывает возможности для вьетнамских предприятий углубить свое присутствие на этом рынке и содействовать увеличению экспорта товаров из Вьетнама.