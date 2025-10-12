НОВОСТИ
Создание нового импульса и укрепление традиционных дружеских отношений между Вьетнамом и КНДР
Вьетнамская делегация получила исключительно торжественный, искренний и тёплый приём с особыми почестями, что свидетельствует о глубоком уважении и особом внимании со стороны руководства партии, государства и народа КНДР к делегации КПВ и лично к Генсекретарю То Ламу.
Визит дал три основных результата:
Во-первых, он способствовал созданию нового импульса и приданию тепла традиционным дружеским отношениям между Вьетнамом и КНДР. Два лидера уделили много времени воспоминаниям о долгой истории отношений между двумя странами, заложенных лично Президентом Хо Ши Мином и Президентом Ким Ир Сеном, выразили глубокое уважение и благодарность за взаимную поддержку и помощь, оказанную друг другу в прежние периоды.
Во-вторых, благодаря откровенному, искреннему и содержательному обмену мнениями между двумя лидерами, а также подписанию ряда соглашений о сотрудничестве, визит придал традиционным дружеским отношениям между Вьетнамом и КНДР новое качество. Лидеры договорились о ключевых направлениях сотрудничества, направленных на развитие двусторонних отношений на устойчивой и долгосрочной основе, с учётом преимуществ и потребностей каждой стороны. Было достигнуто согласие по активизации сотрудничества в конкретных областях — экономике, туризме, культуре, образовании, информационно-коммуникационной сфере, здравоохранении и др., в соответствии с национальными возможностями и международными нормами.
В-третьих, стороны обменялись взглядами и позициями по актуальным региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. На переговорах Генсекретарь То Лам подтвердил последовательную позицию Вьетнама, заключающуюся в содействии миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всём мире, включая вопросы Корейского полуострова и Восточного моря.
Достигнутые результаты визита отражают практическое воплощение последовательного внешнеполитического курса Партии и Государства Вьетнама — независимость, самостоятельность, мир, сотрудничество и развитие, приоритет в укреплении связей с традиционными друзьями. Это демонстрирует, что Вьетнам является ответственным членом международного сообщества, активно движущимся по пути успешного обновления и реформ.
Заместитель министра Нгуен Минь Ву подчеркнул, что достигнутые в ходе визита результаты открыли новую главу в истории традиционной дружбы между Вьетнамом и КНДР, заложив важную веху в развитии сотрудничества двух народов в новую эпоху.
На основе взаимопонимания и обязательств высшего руководства двух стран, а также подписанных соглашений в ближайшее время Вьетнам и КНДР будут активно реализовывать достигнутые договорённости по следующим основным направлениям:
Первое — дальнейшее укрепление политического доверия посредством расширения контактов и обменов между высшими руководителями двух стран, поддержания регулярных визитов и контактов между различными уровнями по партийным, государственным, правительственным, парламентским, местным и общественным каналам, а также эффективного функционирования существующих механизмов сотрудничества.
Второе — тесное взаимодействие для практической реализации достигнутых договорённостей, продвижение сотрудничества в областях культуры, туризма, спорта, образования, здравоохранения, сельского хозяйства, информационных и коммуникационных технологий. Сразу после переговоров оба лидера поручили соответствующим министерствам и ведомствам приступить к выполнению согласованных направлений сотрудничества.
Третье — продолжение координации и сотрудничества в рамках региональных и международных механизмов и форумов, в которых участвуют обе стороны, включая ООН, Движение неприсоединения и Региональный форум АСЕАН по безопасности (ARF), с целью совместного продвижения тенденции мира, сотрудничества и развития в регионе и мире.
Заместитель министра выразил уверенность, что достигнутые положительные результаты укрепят фундамент традиционной дружбы между двумя странами, обеспечат преемственность духа сотрудничества и способствуют дальнейшему устойчивому развитию отношений Вьетнам – КНДР в будущем — во имя интересов народов обеих стран, а также ради мира, стабильности, сотрудничества и процветания в регионе и мире.