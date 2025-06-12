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Создание нового импульса для традиционных дружественных отношений между Вьетнамом и Швецией
Швеция стала первой западной страной, признавшей и установившей дипломатические отношения с Вьетнамом — это произошло 11 января 1969 года, когда Вьетнам ещё вёл тяжёлую борьбу за независимость и воссоединение страны. Кроме того, Швеция была западной страной, где одним из первых и самых активных образом сформировалось движение в поддержку вьетнамской освободительной войны против США за спасение страны — начиная с августа 1966 года.
В период обновления и строительства страны Швеция также неизменно оказывала Вьетнаму ценную материальную и моральную поддержку. Многие важные объекты социальной инфраструктуры были построены при содействии Швеции и уже давно стали яркими символами прочной дружбы между двумя странами, в частности: Шведская детская больница, Многопрофильная больница в Уонгби, Бумажная фабрика Байбанг и другие.
Стороны учредили механизм проведения политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел, которые проходят поочерёдно в каждой из стран ежегодно. Первая политическая консультация на уровне заместителей министров иностранных дел состоялась в Ханое в июне 2022 года.
Две страны также эффективно сотрудничают на многосторонних форумах, особенно в вопросах решения глобальных проблем.
Наряду с хорошими политическими отношениями, торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами также неуклонно развивается. С 1967 по 2013 год Швеция была крупнейшим страной-донором безвозмездной помощи для Вьетнама среди североевропейских государств. Поддержка в основном сосредотачивалась в таких сферах, как построение институтов, законодательство, правовое государство, административная реформа, развитие человеческих ресурсов, здравоохранение, охрана окружающей среды и другие.
С конца 2013 года двусторонние отношения между Вьетнамом и Швецией перешли в новую стадию — партнёрства на основе равенства и взаимной выгоды. Двусторонняя торговля также достигла значительных результатов: общий объём товарооборота в 2022 году превысил 1,5 миллиарда долларов США; в 2023 году составил 1,28 миллиарда долларов США, а в 2024 году — 1,48 миллиарда долларов США.
Основные экспортные товары Вьетнама в Швецию включают: электронику, обувь, текстиль, морепродукты, деревянные изделия, изделия народных промыслов, компьютеры и комплектующие и др. В то же время Вьетнам импортирует из Швеции в основном телекоммуникационное оборудование, различные машины и оборудование, а также фармацевтические препараты.
Что касается инвестиций, Швеция занимает 29-е место из 149 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам. На сегодняшний день в стране действуют 111 шведских инвестиционных проектов с общим зарегистрированным капиталом 743,39 миллиона долларов США. Шведские инвестиции в основном сосредоточены в сферах обрабатывающей промышленности, информационно-коммуникационных технологий, гостинично-ресторанного сервиса и других.
В настоящее время во Вьетнаме работают более 70 шведских предприятий, сосредоточенных преимущественно в Ханое, Хошимине и Биньзыонге. Крупнейшие корпорации Швеции, такие как Ericsson, ABB, IKEA, Electrolux, присутствуют во Вьетнаме уже давно. Автомобильный бренд Volvo и модный ритейлер H&M также открыли свои магазины во Вьетнаме. Компания Syre (входит в состав H&M) планирует построить в провинции Биньдинь высокотехнологичный завод по переработке полиэфирных тканей с объёмом инвестиций около 1 миллиарда долларов США.
В обратном направлении инвестиции вьетнамских предприятий в Швецию пока остаются скромными — всего 3 проекта с общим объёмом вложений около 1 миллиона долларов США.
Две страны обладают значительным потенциалом для углубления сотрудничества в таких областях, как наука и технологии, инновации, телекоммуникации, "зелёная" экономика, цифровая и циркулярная экономика, образование и подготовка кадров, развитие инфраструктуры, возобновляемые источники энергии, оборонная промышленность и другие.
В области развития Швеция остаётся крупнейшим донором безвозмездной помощи Вьетнаму среди стран Северо-Западной Европы: общий объём помощи с 1967 года по настоящее время составил более 3 миллиардов долларов США. Помощь охватывала такие сферы, как здравоохранение, экономические реформы, институциональное строительство, административная реформа, законодательство, развитие человеческих ресурсов, охрана окружающей среды и изменение климата.
В настоящее время в Швеции проживает около 22 000 вьетнамцев. Большинство из них уже получили шведское гражданство, имеют стабильную жизнь, хорошо интегрировались в общество и высоко оцениваются шведскими властями.