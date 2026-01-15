Создание национальной туристической зоны Муйне как одного из ведущих направлений Азиатско-Тихоокеанского региона

15 января Народный комитет провинции Ламдонг утвердил План реализации Генерального плана застройки Национальной туристической зоны Муйне до 2040 года с видением до 2050 года. Провинция нацелена на формирование и развитие Национальной туристической зоны Муйне как одного из ведущих туристических направлений Азиатско-Тихоокеанского региона.

В соответствии с планом профильным ведомствам поручено провести ревизию, разработку и корректировку городских и сельских планов развития, сосредоточив внимание на комплексных инвестициях в инфраструктуру. Ведомства будут активно координировать работу с центральными органами для ускорения реализации ключевых национальных проектов, таких как высокоскоростная железная дорога по оси Север – Юг, модернизация и расширение автомагистрали Виньхао – Фантхьет, строительство автомагистрали Фантхьет – Баолок – Зянгиа, а также аэропорта Фантхьет. Эти проекты станут мощными драйверами социально-экономического развития и создадут благоприятные условия для привлечения внутренних и международных туристов в Национальную туристическую зону Муйне.



Провинция будет продвигать инвестиции на основе модели государственно-частного партнёрства для мобилизации ресурсов частного сектора в строительство и эксплуатацию социально-экономической инфраструктуры. Принятие решений и реализация проектов в границах Национальной туристической зоны Муйне должны соответствовать Генеральному плану и другим связанным городским и сельским планам, обеспечивая строгое соблюдение установленных процедур, полномочий и действующих нормативных требований.



Море Муйне сверкает яркими красками в сезон кайтсерфинга. (Фото: ВИА)

Особое внимание будет уделено эффективной реализации программ и проектов по охране окружающей среды и адаптации к изменению климата; привлечению инвестиций в высокотехнологичные и экологически чистые проекты, соответствующие природным условиям региона. Также будет разработан поэтапный план вывода за пределы туристической зоны промышленных, ремесленных и сервисных объектов, загрязняющих окружающую среду.



Согласно Генеральному плану, Национальная туристическая зона Муйне занимает площадь 14 760 гектаров и включает кварталы Футхюи и Муйне, а также общины Хоатханг и Фанрикыа. Пространственное развитие зоны организуется по модели «Один прибрежный коридор – три центра – многонаправленный доступ к морю». Прибрежный коридор протяжённостью 63 км станет основной осью, связывающей весь район, объединяя природные ландшафты, курортные зоны, сервисные центры, общественные пространства и систему пляжей.



На этой оси будут сформированы три крупных туристических центра, каждый из которых выполняет свою стратегическую функцию. Центр 1 (Футхюи – Муйне) позиционируется как сердце всей зоны, с акцентом на развитие торговли, финансов, элитного курортного отдыха и национальных морских видов спорта, включая сеть высококлассных курортов, яхтенную марину и выставочно-конгрессный центр. Центр 2 (Хоатханг) будет развиваться как многофункциональная развлекательная туристическая зона на базе песчаных дюн и природной достопримечательности Баучанг, с крупными спортивно-развлекательными комплексами, трассой «Формулы-1», международным гольф-полем и продуктами экологического и приключенческого туризма на песке. Центр 3 (Фанрикыа) ориентирован на развитие прибрежного туристического города с комфортной средой проживания, обслуживающего туристов длительного пребывания и жителей новых городских районов.



Реализация Генерального плана застройки Национальной туристической зоны Муйне до 2040 года с видением до 2050 года не только создаёт прочную правовую основу, но и открывает значительные возможности для привлечения инвестиций и устойчивого управления развитием провинции Ламдонг. Прогнозируется, что к 2030 году численность населения в зоне Муйне достигнет около 200 000 человек и увеличится до 300 000 к 2040 году. Туристический поток ожидается на уровне 14 миллионов посещений в 2030 году и 25 миллионов в 2040 году, при наличии более 71 500 гостиничных номеров, способных удовлетворить растущий спрос путешественников.