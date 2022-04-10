В рамках проекта осуществляется создание национальной базы данных по управлению активами и доходами для модернизации и цифровой трансформации контроля за состоянием и доходами; создание инфраструктуры информационных технологий, процессов и правил обслуживания, систематизация дел, обновление, архивирование, хранение и точное, полное и своевременное предоставление деклараций, заключений по активам, доходам и другим связанным данным; контроль активов и доходов в соответствии с положениями закона о борьбе с коррупцией и другими соответствующими нормативными актами, способствующими предотвращению, выявлению и борьбе с коррупцией.

В период с 2022 по 2023 год Проект стремится создать техническую инфраструктуру и прикладное программное обеспечение для обновления, интеграции данных, подключения и обмена для обеспечения безопасного и беспрепятственного использования Базы данных страны по контролю за активами и доходами; разработать механизм эксплуатации, управления и использования Национальной базы данных по управлению активами и доходами.

В период 2024 - 2025 гг. будет разработана схема оцифровки и актуализации данных по декларированию активов в органах контроля за активами и доходами; интегрирована в Национальную базу данных при Государственной инспекции в соответствии с положениями Закона о противодействии коррупции в 2018 году и Положением о взаимодействии между органами, контролирующими активы и доходы. Система будет подключена для обмена данными с другими информационными системами, порталами государственных услуг и национальными базами данных в соответствии с правилами.

После 2025 года поставлена цель осуществить 100-процентную цифровую трансформацию управления активами и доходами с использованием цифровых технологий и цифровых данных.

Проект реализуется по всей стране, а его субъектами являются органы государственного управления; агентства по контролю за активами и доходами; лица, которые обязаны декларировать имущество и доходы; другие органы, организации, подразделения и лица, участвующие в управлении активами и доходами в соответствии с Законом о противодействии коррупции 2018 г., Постановлением Правительства № 130/2020/НД-КП от 30 октября 2020 г. и Положением о координации между органами, контролирующими активы и доходы.

Национальная база данных по контролю за активами и доходами создается и централизованно управляется Государственной инспекцией в соответствии со статьей 52 Закона о борьбе с коррупцией 2018 года и Положением о координации между органами финансового контроля, имущества и доходов.

Другие агентства по контролю за активами и доходами (контролирующие органы, регулируемые Законом о борьбе с коррупцией 2018 года и Положением о координации между агентствами по контролю за активами и доходами) разрабатывают и управляют, используют и защищают базу данных по контролю за активами и доходами в рамках управления, обеспечение последовательности, эффективности, безопасности и защиты под руководством Государственного инспектора.