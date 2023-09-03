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Создание международного бренда вьетнамского женьшеня

Чтобы превратить женьшень в товар с высокой экономической ценностью, 1 июня 2023 года премьер-министр издал Решение 611/QD-TTg, утверждающее программу развития вьетнамского женьшеня до 2030 года с ориентацией на 2045 год. Чтобы превратить женьшень в товар с высокой экономической ценностью, 1 июня 2023 года премьер-министр издал Решение 611/QD-TTg, утверждающее программу развития вьетнамского женьшеня до 2030 года с ориентацией на 2045 год.

Поэтому необходимо приложить усилия для развития вьетнамского женьшеня, который станет товарным сектором под международным брендом с высокой экспортной стоимостью. Это важная задача, которая требует от провинций эффективного развития этого товарного сектора с целью превращения Вьетнама в крупнейшего производителя женьшеня в мире…

Под руководством правительства сельскохозяйственный сектор и населенные пункты планируют и реализуют развитие зон производства концентрированного женьшеневого сырья с учетом климатических и почвенных условий с целью принести эффективную экономическую отдачу.

Инвестиция в улучшение качества

Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов предложило населенным пунктам, обладающим потенциалом и хорошими природными условиями, пригодными для выращивания и развития женьшеня, в том числе: Куангнам, Контум, Жалай, Ламдонг, Тхыа Тхиен Хюэ, Нгеан, Лаокай, Лайчау, Дьенбьен фокусироваться на инвестициях и развитии женьшеневых деревьев, в том числе уделяя внимание развитию зон женьшеневого сырья во Вьетнаме в провинциях Куангнам, Контум и Лайчау.

В провинции Контум в настоящее время насчитывается более 1160 домохозяйств, 30 групп домохозяйств, ассоциаций и предприятий, производящих женьшень Нгоклинь. Общая площадь естественных лесов, засаженных женьшенем Нгоклинь, во всей провинции составляет более 1151 га с около 24,8 миллионами деревьев, объем производства оценивается в 213 тонн; Кроме того, около 900 га под пологом леса засажено женьшенем Нгоклинь, который, как ожидается, будет давать семена для производства 6,2 миллиона саженцев в год. В списке проектов привлечения инвестиций провинции на период 2021-2025 годов числятся 7 инвестиционных проектов по развитию женьшеня Нгоклинь.

В провинции Куангнам на протяжении многих лет было издано множество руководств и политик по проведению работ по сохранению и развитию, направленных на то, чтобы превратить женьшень Нгоклинь в товар с высокой экономической ценностью, ключевой продукт в области медицины и здравоохранения, как фирменной национальной продукции; а также поспособствовать созданию рабочих мест и доходов для людей, социально-экономическому развитию этнических меньшинств и горных районов.

Как и две провинции Контум и Куангнам, в настоящее время провинция Лайчау, в которой находится самая большая площадь женьшеня Лайчау в стране, сосредоточена на планировании и развитии женьшеня, чтобы он стал ключевым экономическим товаром в этой местности.

Во Вьетнаме женьшень Лайчау распространен только в провинции Лайчау и растет в основном на высоте 1500 м и более над уровнем моря. Согласно обзору специализированных агентств, вся провинция имеет подходящие климатические, почвенные и горные условия для выращивания женьшеня, а это около 30.000 га. Из них 17 000 гектаров с очень подходящими условиями для концентрированного выращивания женьшеня в большинстве районов провинции.

Развитие зон женьшеневого сырья во Вьетнаме

Под руководством правительства сельскохозяйственный сектор и населенные пункты планируют и развивают концентрированные зоны сырья вьетнамского женьшеня. В котором выращивается и развивается концентрированная зона сырья вьетнамского женьшеня площадью около 21.000 га.

Конкретный масштаб и местоположение определяются на основе тщательной оценки потенциала, инвестиционного потенциала, земельного фонда, социально-экономической эффективности, окружающей среды и рыночного спроса каждого населенного пункта.

В то же время необходимо составить управленческие записи, предоставить коды зон посадки и отследить происхождение всей территории женьшеня организаций и частных лиц в соответствии со стандартами надлежащей практики выращивания и сбора лекарственных трав, рекомендованных всемирным здравоохранением организацией (ВОЗ).

Заместитель председателя Народного комитета провинции Куангнам Хо Куанг Быу заявил, что для того, чтобы превратить женьшень Нгоклинь в национальный бренд и ориентироваться на то, чтобы к 2045 году стать международным брендом, провинция сосредоточивает усилия на привлечении инвестиций во Вьетнам, призывать и поощрять бизнес к объединению с местными людьми для инвестирования в развитие сырьевых зон, добычу и переработку продукции; развивать кооперативы и кооперативные группы по выращиванию, переработке и потреблению продуктов женьшеня Нгоклинь.

Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Нгуен Куок Чи оценил, что женьшень действительно является деревом, помогающим местным жителям становиться богаче особенно людям, живущим в лесных хозяйствах, этническим меньшинствам, горным районам и отдаленным районам.

Наряду с планированием развития концентрированных и крупномасштабных зон производства женьшеня, посадка женьшеня под лесным пологом также является направлением устойчивого развития лекарственных трав, которым необходимо расширять их площади.

Ключевые продукты в области здравоохранения и медицины

В настоящее время, чтобы эффективно сохранять и стабильно и устойчиво развивать женьшень, многие секторы и населенные пункты сосредоточиваются на оценке видов вьетнамского женьшеня, распространенных в естественных лесах, с точки зрения площади и запасов, и предлагают подходящие зоны для посадки.

С целью создания и развития вьетнамского женьшеня как товара с высокой экономической ценностью, ключевого продукта в области медицины и здравоохранения, маркируемого как национальный продукт; способствуя созданию рабочих мест и доходов населения, социально-экономическому развитию населенных пунктов проживания этнических меньшинств, обеспечению национальной обороны и безопасности, премьер-министр утвердил программу развития вьетнамского женьшеня до 2030 года, с ориентацией на 2045 год.

Соответственно, на период до 2030 года сохранение генетических ресурсов вьетнамского женьшеня в дополнение к природе связано с охраной лесов, освоением лесов, сохранением биоразнообразия в лесных экосистемах; стремясь к тому, чтобы площадь выращивания вьетнамского женьшеня достигла примерно 21 000 гектаров, 100% площади выращивания вьетнамского женьшеня присвоен код зоны посадки и географические указания. Ориентируясь на 2045 год, развивая вьетнамский женьшень, чтобы он стал международным брендом с высокой экспортной ценностью, создавая важный источник дохода для местных жителей, стремясь сделать Вьетнам крупнейшим производителем женьшеня в мире.

ИЖВ/ВИА

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