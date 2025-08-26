НОВОСТИ
Создание криптобирж: игра на миллиарды долларов станет более прозрачной
Ликвидация многочисленных мошеннических схем
По оценкам ряда международных организаций, во Вьетнаме насчитывается около 17 миллионов владельцев цифровых активов, а объём операций с криптовалютой достигает примерно 105 млрд долларов США. Однако эксперты блокчейна считают, что это лишь «верхушка айсберга»: на практике число участников рынка гораздо выше. Недавние разоблачения целого ряда мошеннических криптоплатформ показали слабые стороны в условиях отсутствия официальных бирж в стране.
Так, милиция Ханоя недавно ликвидировала группу лиц, занимавшихся выпуском и рекламой псевдокриптопроектов, собравших около 7,86 млн долларов (200 млрд донгов) у более чем 3 000 инвесторов. Организатор, Данг Куок Тханг, зарегистрировал компанию Maxx Group и продвигал проекты Wingstep и Game Naga Kingdom. Обещая высокие комиссии и сверхприбыль, мошенники привлекли значительные средства, однако проекты просуществовали недолго и завершились исчезновением вложений инвесторов.
В августе 2025 года милиция провинции Футхо ликвидировала другую группу, действовавшую под прикрытием сетевого маркетинга и криптовалютных инвестиций. Руководитель группы, Нгуен Тьань Данг (1986 г.р.), через сайт https://tcis.ai привлёк тысячи людей к вложениям в криптовалюту TCIS. За период с июня 2024 по июль 2025 года было создано более 4 000 аккаунтов, общий объём привлечённых средств превысил 2 млн долларов (свыше 50 млрд донгов).
Эксперты отмечают, что «серая зона» законодательства в отношении криптовалют создаёт почву для мошенничества, когда граждане легко верят в «розовые» обещания. Генеральный секретарь Ассоциации блокчейна Хошимина Чан Суан Тьен подчеркнул: криптовалюты — чрезвычайно привлекательный инвестиционный канал для вьетнамцев, однако долгие годы отсутствие правовой базы тормозило развитие рынка. По его словам, инвесторы должны обладать базовыми знаниями о блокчейне, чтобы уметь распознавать риски и не поддаваться «сладким речам».
Гендиректор Ninety Eight Нгуен Тхе Винь отметил, что число держателей цифровых активов во Вьетнаме значительно превышает количество инвесторов фондового рынка, что демонстрирует привлекательность этого класса активов. Однако, по его словам, нужно быть особенно осторожным с платформами, обещающими «невозможную» доходность, поскольку ни одна легальная бизнес-модель не может гарантировать такие прибыли.
Прозрачность и защита инвесторов
Ряд вьетнамских компаний и банков, таких как SSI Securities Corporation, Techcom Securities (TCBS), MB Bank и другие, активно готовятся к участию в «игре» цифровых активов. Ожидается, что во Вьетнаме появится около пяти цифровых бирж, способных подключаться к международным площадкам, а также порядка 50 видов токенизированных активов, которые будут доступны для торговли. Предусматривается возможность выпуска токенов, обеспеченных реальными активами, — однако только для иностранных инвесторов.
По мнению Хуинь Куок Нама, директора по развитию бизнеса OKX Global, создание официальных криптобирж сделает рынок более прозрачным: обязательная электронная идентификация (eKYC) позволит сократить мошенничество и обман. Кроме того, появление легальных бирж обеспечит государству дополнительные налоговые поступления и даст импульс развитию смежных отраслей.
Многие блокчейн-компании также ожидают, что запуск криптобирж поможет вьетнамским стартапам вернуться на внутренний рынок вместо массового переезда в Сингапур, а также привлечёт иностранные инвестиции, создаст финансово-технологическую экосистему, соответствующую мировым трендам, и укрепит позиции Вьетнама на международной блокчейн-карте.
На правительственной пресс-конференции в начале августа заместитель министра финансов Нгуен Дык Чи сообщил, что министерство разрабатывает проект постановления о пилотной торговле цифровыми активами. При подготовке документа учитывался опыт ряда стран региона и мира. После согласования с Политбюро и Правительством проект будет доработан и в случае быстрого утверждения может быть принят уже в августе.
Чан Суан Тьен подчеркнул, что необходимо как можно скорее создать во Вьетнаме криптобиржи. В противном случае в течение 1–2 лет страна рискует отстать. По его словам, Вьетнам должен строить внутренние биржи для управления ликвидностью и данными, одновременно допуская международные площадки для обеспечения конкуренции и обмена опытом, так как зарубежные биржи обладают многолетней практикой управления рисками и высоким уровнем защиты.