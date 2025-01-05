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Создание импульса для роста экспорта рыбной продукции на 10–15% в 2025 году
В прошлом году объем экспорта рыбной продукции превысил отметку в 10 миллиардов долларов США, увеличившись на 12 % в год, что позволило Вьетнаму занять третье место в мире по экспорту рыбной продукции после Китая и Норвегии.
Однако, по прогнозам, в этом году сектор рыбного хозяйства столкнется с серьезными проблемами. Среди них - решение проблемы «желтой карточки» ЕС, предупреждающей о незаконном, несообщаемом и нерегулируемом промысле (ННН), адаптация к изменению климата, смягчение последствий загрязнения окружающей среды и преодоление рыночных барьеров.
Несмотря на эти препятствия, Нгуен Хоай Нам, заместитель генерального секретаря Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), по-прежнему оптимистично оценивает перспективы экспорта в 2025 году. Он отметил, что окончательное заключение Министерства торговли США (DOC) по антисубсидиарному расследованию в отношении импорта тепловодных замороженных креветок является победой Вьетнама, так как на продукцию этой страны будут наложены более низкие тарифы по сравнению с конкурентами, такими как Индия и Эквадор.
Нгуен Хоай Нам также рассказал о наличии трех финансовых пакетов для сектора рыбного и лесного хозяйства с 2023 года. В настоящее время кредитный пакет на 60 триллионов донгов (2,36 миллиарда долларов США) предлагает предприятиям цепочки поставок рыбной продукции кредиты по процентным ставкам на 1-1,5 % ниже рыночных. Эта политика дает предприятиям возможность планировать производство и экспорт на 2025 год.
Европа, США и Япония остаются тремя основными экспортными рынками рыбной продукции Вьетнама, которые предъявляют строгие требования к управлению ресурсами, сертификации законного промысла и корпоративной ответственности. Поэтому вьетнамские компании должны активно адаптироваться, чтобы соответствовать этим стандартам.
Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Фунг Дык Тьен сказал, что улучшение доступности сырья и расширение рынка, вероятно, помогут отрасли достичь цели экспорта в 11 миллиардов долларов США в этом году.
Повышение качества продукции и укрепление доверия к вьетнамским брендам будет способствовать дальнейшему увеличению доли рынка и укреплению позиций страны на мировом рынке, добавил он