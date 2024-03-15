Создание импульса для продвижения сотрудничества между Вьетнамом и Хорватией

Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг (четвертый слева) и Государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Хорватии Франо Матушич (Фото предоставлено Министерством иностранных дел)





В рамках политических консультаций между министерствами иностранных дел Вьетнама и Хорватии стороны обсудили состояние сотрудничества между двумя странами в последнее время, согласовали меры по развитию двусторонних отношений в следующий период, а также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. На данном мероприятии также присутствовала Нгуен Тхи Бить Тхао, посол Вьетнама в Венгрии и по совместительству в Хорватии.Политические консультации состоялись в особой обстановке - в этом году две страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений (1994-2024 гг.). В ходе беседы обе стороны проинформировали друг друга о ситуации в каждой из двух стран, единогласно оценили положительное развитие вьетнамо-хорватских отношений в последнее время во многих областях.В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг подтвердила, что Вьетнам всегда желает укреплять традиционные дружественные отношения со странами Балкан, среди которых Хорватия является приоритетным партнером. Вьетнамский дипломат также поздравила Хорватию с официальным присоединением к Еврозоне и Шенгенской зоне, что способствует укреплению позиций и роли Хорватии в Европейском Союзе (ЕС), а также на международном рынке. Ле Тхи Тху Ханг высоко оценила двустороннее торговое сотрудничество в последние годы с темпами роста около 10% в год, однако этот результат все еще не соответствует потенциалу двух стран. Она предложила Хорватии создавать благоприятные условия для импорта потенциальных вьетнамских продуктов в Хорватию, таких как кофе, тропические фрукты, текстильные изделия и обувь. Пользуясь случаем, замглавы МИД Вьетнама попросила хорватскую сторону поддержать скорейшую ратификацию EVIPA остальными странами-членами ЕС, а также скорейшую отмену желтой карточки в отношении вьетнамских морепродуктов.Со своей стороны, Государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Хорватии Франо Матушич выразил свое впечатление о достижениях Вьетнама в экономическом, социальном развитии и международной интеграции. Он подтвердил, что Хорватия желает активизировать сотрудничество с Вьетнамом в традиционных областях, таких как торговля, инвестиции..., а также в новых областях, таких как морские порты, логистика, цифровая экономика, новая энергетика, образование, подготовка кадров и т.д.. По его словам, Хорватия готова делиться опытом с Вьетнамом в области устойчивого развития туризма. В 2023 году Хорватия принял 20 миллионов туристов. На данный момент Хорватия нуждается в квалифицированной рабочей силе в сферах строительства, туризма.....Он также особо отметил потенциал сотрудничества между двумя странами в сфере логистики, перевозки вьетнамских товаров через хорватский порт Риека в Центральную и Восточную Европу, и страны ЕС.Обсуждая международные и региональные вопросы, обе стороны подчеркнули важность разрешения конфликтов мирными средствами на основе международного права и уважения Устава ООН. Что касается ситуации в Восточном море, обе стороны подчеркнули важность обеспечения мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства и авиации в Восточном море на основе уважения верховенства международного права, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС) 1982 года.