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Создание Вьетнамского общества в Израиле

27 марта в Израиле состоялась конференция по созданию Вьетнамского общества в Израиле. В мероприятии приняли участие представители вьетнамской общины, а также сотрудники дипломатических учреждений Вьетнама, проживающие, обучающиеся и работающие в этой стране. На конференции представитель Координационного совета Вьетнамскои общины сообщил, что общая численность вьетнамцев в Израиле составляет около 700 человек. Они проживают в разных регионах страны и представляют различные группы: постоянные жители, трудовые мигранты, стажеры в сельском хозяйстве и студенты.

Координационный совет общины был создан 10 лет назад и стал связующим звеном между дипломатическими представительствами и соотечественниками. Он активно участвовал в организации мероприятий, сборе пожертвований для поддержки соотечественников на родине, поддерживал классы вьетнамского языка и, что особенно важно, играл ключевую роль в информировании и сплочении общины в периоды военных конфликтов.

Посол Вьетнама в Израиле Ли Дык Чунг подтвердил, что на протяжении многих лет посольство всегда считало сопровождение общины своей центральной и постоянной задачей. Несмотря на небольшую численность, вьетнамская диаспора демонстрирует сплоченность, сохраняет культурную идентичность и связь с исторической родиной.

Создание Вьетнамского общества в Израиле стало важным шагом, отражающим ответственность и зрелость общины. Ожидается, что в будущем общество станет общим домом для всех слоев диаспоры - от давно проживающих в стране граждан до трудовых мигрантов и студентов. Все объединяют усилия, чтобы сохранить национальную культуру, поддержать друг друга в жизни, защитить законные права и выступить в качестве эффективного моста между обществом и посольством.

На конференции был избран Исполнительный комитет Вьетнамского общества в Израиле на срок 2025–2030 гг.

В рамках конференции Исполнительный комитет вручил финансовую поддержку трем вьетнамским аспирантам, обучающимся в израильских вузах. Каждый грант составил 4200 долларов США, а общая сумма поддержки достигла 42 000 долларов.

Эти средства были собраны благодаря добровольным пожертвованиям вьетнамских организаций и частных лиц. Инициатива была предложена и поддержана во время визита вьетнамской правительственной делегации под руководством заместителя премьер-министра Чан Лыу Куанга в Израиль по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами

ИЖВ/ВИА

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