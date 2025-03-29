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Создание Вьетнамского общества в Израиле
Координационный совет общины был создан 10 лет назад и стал связующим звеном между дипломатическими представительствами и соотечественниками. Он активно участвовал в организации мероприятий, сборе пожертвований для поддержки соотечественников на родине, поддерживал классы вьетнамского языка и, что особенно важно, играл ключевую роль в информировании и сплочении общины в периоды военных конфликтов.
Посол Вьетнама в Израиле Ли Дык Чунг подтвердил, что на протяжении многих лет посольство всегда считало сопровождение общины своей центральной и постоянной задачей. Несмотря на небольшую численность, вьетнамская диаспора демонстрирует сплоченность, сохраняет культурную идентичность и связь с исторической родиной.
Создание Вьетнамского общества в Израиле стало важным шагом, отражающим ответственность и зрелость общины. Ожидается, что в будущем общество станет общим домом для всех слоев диаспоры - от давно проживающих в стране граждан до трудовых мигрантов и студентов. Все объединяют усилия, чтобы сохранить национальную культуру, поддержать друг друга в жизни, защитить законные права и выступить в качестве эффективного моста между обществом и посольством.
На конференции был избран Исполнительный комитет Вьетнамского общества в Израиле на срок 2025–2030 гг.
В рамках конференции Исполнительный комитет вручил финансовую поддержку трем вьетнамским аспирантам, обучающимся в израильских вузах. Каждый грант составил 4200 долларов США, а общая сумма поддержки достигла 42 000 долларов.
Эти средства были собраны благодаря добровольным пожертвованиям вьетнамских организаций и частных лиц. Инициатива была предложена и поддержана во время визита вьетнамской правительственной делегации под руководством заместителя премьер-министра Чан Лыу Куанга в Израиль по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами