Создание безопасного киберпространства для женщин и детей

Тема Месяца действий 2025 года - «Гендерное равенство и безопасность женщин и девочек в цифровую эпоху», что соответствует контексту, когда Вьетнам недавно принимал церемонию открытия для подписания «Ханойской конвенции» - Конвенции ООН против киберпреступности (25–26 октября 2025 года).



По данным организаторов, в условиях стремительной цифровой трансформации женщины и девочки получают больше возможностей для учёбы, работы, общения и связей. Однако это также повышает риск стать жертвами различных форм домогательств и насилия в онлайн-среде.



По статистическим данным на январь 2025 года во Вьетнаме насчитывается 79,8 млн пользователей интернета (что составляет 78,8% населения), при этом 75,2% населения имеют аккаунты в социальных сетях. Примечательно, что среди пользователей социальных сетей доля женщин немного выше, чем мужчин (51,2% женщин против 48,8% мужчин). С начала 2025 года компетентные органы приняли и рассмотрели более 50 случаев «онлайн-похищений», причём все они были направлены против жертв в возрасте от 18 до 22 лет, 90% из которых - женщины.

Заместитель председателя Союза вьетнамских женщин Нгуен Тхи Минь Хыонг подчеркнула, что 2025 год стал важной вехой для Вьетнама в сфере цифровой трансформации и кибербезопасности. В ответ на ситуацию Союз вьетнамских женщин запустил кампанию по цифровой грамотности в рамках движения «Формирование образа женщины Вьетнама новой эпохи», организовал многочисленные тренинги по повышению навыков применения ИИ для почти 10 000 сотрудниц Союза всех уровней.



В дальнейшем организации Союза продолжат реализовывать кампанию «Построение семьи 5 нет, 3 чистоты, 3 безопасности», где «3 безопасности» - это безопасность, спокойствие и социальная защищённость. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности как в реальном пространстве, так и в цифровом. Организации Союза активно продвигают применение информационных технологий, цифровую трансформацию в своей деятельности, оказывают поддержку женщинам и координируют работу по созданию «безопасного киберпространства для женщин и детей, исключающего онлайн-домогательства». Эта деятельность способствует формированию среды без насилия и без посягательств, а также безопасного и дружественного цифрового пространства для женщин и девочек.

Глава представительства «ООН-женщины» во Вьетнаме Каролин Ньямайемомбе отметила, что тема гендерного равенства и безопасности женщин и девочек в цифровую эпоху является своевременной и соответствует глобальным трендам в условиях новых вызовов цифровой эпохи. По её словам, для Вьетнама важно сосредоточиться на трёх направлениях: дальнейшее совершенствование законодательства; укрепление цифровой грамотности, знаний и навыков женщин и девочек; а также продвижение общенациональных усилий по устранению гендерных стереотипов.



В ходе мероприятия представители центральных министерств, местных органов власти и международных организаций обсудили текущую ситуацию, международный опыт и решения по продвижению гендерного равенства и обеспечению безопасности женщин и девочек в цифровую эпоху. В рамках события также прошли выставка медиапродукции о гендерном равенстве, практический опыт изготовления изделий ручной работы с соответствующим посланием, создание символической мозаики Месяца действий и уличное шествие.