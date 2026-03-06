Создана Рабочая группа по обеспечению энергетической безопасности в связи со сложной ситуацией на Ближнем Востоке

Обеспечение энергетической безопасности на фоне сложного развития военного конфликта на Ближнем Востоке. (Фото: PVN)



Согласно Приказу, руководителем Рабочей группы назначен заместитель Премьер-министра Правительства Буй Тхань Шон. Постоянным заместителем руководителя Рабочей группы назначен исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Ле Мань Хунг.



Рабочая группа призвана оказывать помощь Премьер-министру в руководстве, координации и согласовании действий между министерствами и ведомствами для решения задач, связанных с обеспечением энергетической безопасности в условиях кризисной ситуации на Ближнем Востоке.



Рабочая группа будет регулярно отслеживать, оценивать и прогнозировать ситуацию, контролировать ход реализации мер, обобщать информацию и оперативно устранять возникающие трудности и препятствия с целью обеспечения достаточного снабжения нефтепродуктами для производственной и хозяйственной деятельности и потребностей населения.



Одновременно Рабочая группа будет проводить исследования и вносить Премьер-министру предложения по направлениям, решениям, механизмам и политике, направленным на устранение препятствий, осуществлять своевременное прогнозирование и гибко реагировать посредством эффективных политических мер, не допуская возникновения неожиданных угроз энергетической безопасности, а также своевременно докладывать Премьер-министру о вопросах, выходящих за пределы её полномочий.

Рабочая группа несёт ответственность перед Премьер-министром Правительства за выполнение задач, предусмотренных данным Приказом.



Рабочая группа работает на основе коллективного принципа, при этом особое внимание уделяется персональной ответственности руководителя. Члены Рабочей группы выполняют свои обязанности по совместительству и несут ответственность за порученные им задачи.

Рабочая группа обязана регулярно докладывать Премьер-министру о своей деятельности, а также представлять внеочередные отчёты по требованию Премьер-министра.



Министерство промышленности и торговли является постоянным органом Рабочей группы, использует свой аппарат для обеспечения её деятельности; разрабатывает положение о деятельности Рабочей группы и представляет его руководителю для подписания; формирует планы и программы работы; готовит документы, отчёты и проекты заключительных уведомлений по итогам заседаний Рабочей группы; обобщает информацию о её деятельности и выполняет иные задачи по поручению руководителя.