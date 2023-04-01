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Создана рабочая группа по государственно-частному партнерству (ГЧП) для рисового сектора
Ле Куок Тхань, директор Национального центра распространения сельскохозяйственных знаний, подтвердил, что рабочая группа по ГЧП по рису стремится преобразовать рисовой сектор Вьетнама из конкурентоспособного по цене в конкурентоспособный по качеству, питательности и долговечности, постепенно переходит к многоцелевому интегрированному сельскому хозяйству, связанному с развитием туризма, за счет укрепления производственных связей с фермерами, расширения возможностей удовлетворения требований рынка и повышения доступа к розничным каналам сбыта на различных рынках.
Рис играет важную роль в экономическом, социально-политическом и экологическом развитии Вьетнама в целом и сельскохозяйственного сектора в частности.
После почти 30 лет обновления рисовой сектор Вьетнама обеспечил продовольственную безопасность, создал рабочие места и доходы для 9,3 млн домохозяйств в сельской местности, является решающим фактором в искоренении голода, сокращении бедности и недоедания.
Рисовая промышленность переходит от традиционного земледелия к развитию по всей цепочке ценностей, применяя науку и технологии, цифровые технологии и производя рис с низким уровнем выбросов. Это способствовало повышению качества и конкурентоспособности вьетнамского риса.
Вьетнам экспортирует рис в более чем 150 стран и территорий, что составляет более 15% от общего объема экспорта риса в мире.
Однако, по словам г-на Нгуен До Ань Туана, директора Департамента международного сотрудничества Министерства сельского хозяйства и развития сельских местностей, рисовая промышленность Вьетнама по-прежнему сталкивается со многими трудностями и проблемами, такими как низкая конкурентоспособность, не отвечая разнообразным потребностям внутренних и международных рынков, рост производства риса в последние годы был больше ориентирован на количество, чем на качество, глубокая переработка по-прежнему ограничена, что приводит к низкому качеству риса, пока нет отдельного бренда для вьетнамского риса, доходы фермеров маленькие, что не создает у людей мотивации вкладывать средства в развитие производства риса, производство риса оказывает много негативного воздействия на окружающую среду из-за интенсивного использования ресурсов и чрезмерного использования удобрений и пестицидов в интенсивном земледелии.
Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей разработало множество конкретных решений, политик и методов для повышения эффективности производства риса, обеспечения стабильного дохода фермеров, и устойчивого развития рисовой отрасли.
Одним из ключевых решений, приоритетных для реализации, является содействие привлечению инвестиций в форме ГЧП.
В 2010 году Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей инициировало создание Партнерства по устойчивому развитию сельского хозяйства Вьетнама (PSAV), состоящего из рабочих групп ГЧП.