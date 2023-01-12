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Создана Ассоциация продуктов питания и напитков Хошимина
На собрании, состоявшемся 11 января, делегаты согласились утвердить устав и операционную направленность ассоциации, а также избрали исполнительный совет в составе 43 членов. Нгуен Тан Вьет, председатель Вьетнамской ассоциации производителей продуктов питания и напитков, был избран председателем FBA.
В тот же день были организованы Вьетнамский фестиваль F&B 2022 и Форум вьетнамской кухни 2023.
На фестивале F&B Vietnam Festival 2022 было представлено 100 блюд и фирменных блюд Вьетнама, а также Таиланда, Республики Корея и Японии. Это было частью мероприятий, направленных на стимулирование потребительского спроса и возрождение туризма в Хошимине и Вьетнаме в целом.
Ожидалось, что Форум вьетнамской кухни 2023 под названием «Ночная экономика и развитие кухни» предоставит предприятиям возможности для популяризации вьетнамских брендов на региональном и международном рынках.
По словам Нгуена Куанг Хи, председатель Вьетнамской сети инновационных стартапов (VISTARTUP), кухня является преимуществом Вьетнама и, в частности, Хошимина, поскольку привлекает посетителей, особенно иностранных путешественников.
В настоящее время в городе много 4-5-звездочных ресторанов, сказал он, добавив, что планирование 22 продовольственных улиц будет удовлетворять спрос клиентов из Европы, США и Японии.
Нгуен Тхи Ань Хоа, директор Департамента туризма Хошимина, сказала, что использование преимуществ кухни для повышения ценности и конкурентоспособности туризма было определено как одна из ключевых задач отрасли в последние годы.
В этом году туристический сектор города сосредоточится на создании набора критериев для оценки своих заведений общественного питания, сказала она, добавив, что внимание будет уделяться развитию туристических продуктов в сочетании с расширением ночной экономики города.