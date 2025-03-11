Соединение пограничных железных дорог способствует укреплению экономического и торгового сотрудничества и культурных обменов между Вьетнамом и Китаем

Чэнь Ган, члена Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретаря партийного комитета и председателя Постоянного комитета Народного собрания Автономного района Чжуан-Гуанси (Китай) ответил на интервью с журналистами ВИА в Пекине. Фото: ВИА