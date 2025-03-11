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Соединение пограничных железных дорог способствует укреплению экономического и торгового сотрудничества и культурных обменов между Вьетнамом и Китаем
По словам секретаря Чэнь Гана, строительство железнодорожной линии, соединяющей Вьетнам с Китаем, является важным вопросом. В настоящее время между Вьетнамом и Китаем действуют две железнодорожные линии, однако из-за различий в стандартах ширины колеи их пропускная способность остается ограниченной. Торговое сотрудничество и обмен товарами между двумя странами все еще не реализовали свой полный потенциал из-за существующих транспортных ограничений.
Председатель Постоянного комитета Народного собрания Автономного района Чжуан-Гуанси сообщил, что во время своего недавнего визита во Вьетнам он и высокопоставленные вьетнамские лидеры, а также представители приграничных провинций и городов договорились о необходимости ускоренного соединения железнодорожных путей. Вьетнам сейчас исследует возможность строительства железнодорожных линий Донгданг - Ханой и Монгкай - Халонг - Хайфон. Чэнь Ган подчеркнул, что как для Вьетнама, так и для Китая строительство этих двух железнодорожных маршрутов является важной задачей.
Железнодорожная линия Фан Шаньган — Восточный Хун, которая была открыта в 2023 году, должна соединиться с маршрутом Монгкай — Халонг — Хайфон. Железная дорога Наньнин — Сунгта — Бангтиен должна быть завершена и открыта в конце этого года и будет соединяться с железной дорогой Донгданг - Ханой. Эти две железные дороги должны быть утверждены правительствами обеих стран, а после завершения строительства их можно будет соединить. Чэнь Ган выразил надежду, что обе страны ускорят процесс строительства этих трансграничных железных дорог.
Что касается потенциала сотрудничества между Вьетнамом и Гуанси в области искусственного интеллекта (ИИ), секретарь Чэнь Ган сообщил, что он был впечатлен важным решением Политбюро Коммунистической партии Вьетнама по содействию развитию науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации о превращении развития науки, технологий, инноваций и цифровой экономики в национальную стратегию.
Он подчеркнул, что Гуанси готово активизировать сотрудничество в области ИИ с государствами АСЕАН, включая Вьетнам, на основе взаимной выгоды и успеха. Центр сотрудничества по искусственному интеллекту Китай-АСЕАН, который Гуанси создало в Наньнине, направлен на развитие и внедрение ИИ в сотрудничестве с государствами АСЕАН, включая исследование моделей больших языков для стран АСЕАН, в том числе вьетнамского, чтобы люди могли идти в ногу со временем, наслаждаться новыми впечатлениями и новыми достижениями, которые приносят наука и технологии.
Гуанси также активно будет использовать поддержку китайского правительства и отечественных ИТ-компаний, привлекая ресурсы в Наньнине и по всему региону Гуанси, чтобы максимально поддержать потребности в развитии ИИ со стороны правительств, предприятий и исследовательских институтов стран АСЕАН, включая Вьетнам.