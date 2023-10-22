Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Соединение вьетнамско-японской уличной кулинарии

В рамках Фестиваля японской культуры, который пройдет в Ханое в ноябре этого года, японские и вьетнамские повара представят новые блюда, которые сочетают вьетнамские и японские вкусы, с целью соединения кулинарной культуры двух стран.
  Блюда создаются тремя шеф-поварами на основе сочетания вьетнамской и японской кухни. (Скриншоты)  
По информации посольства Японии во Вьетнаме, по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией японская сторона реализует новую инициативу по вьетнамско-японскому уличному кулинарному искусству, направленную на соединение кулинарных культур обеих стран.

В этом проекте каждый из трех вьетнамских и японских поваров представит по два новых вьетнамско-японских блюда фьюжн, созданных ими самими, демонстрируя дружбу между двумя странами.

Оргкомитет также представит на сайте https://jp-culinaryfes.vn рецепты этих 6 оригинальных блюд, приготовленных тремя поварами, сочетающих традиционные вьетнамские методы обработки и ингредиенты обеих стран, а также организует конкурс понравившихся блюд.

Таким образом, шеф-повар Синобу Ито, исследователь вьетнамской кухни в Японии, подаст два блюда, приготовленных из простых, но типичных для обеих кухонь ингредиентов, в том числе рисовую бумагу, приготовленную на гриле со вкусом окономияки, и рисовые шарики на гриле, приправленные рыбным соусом.

Два вьетнамских шеф-повара Хуинь Тхань Лам и Нгуен Ба Фыок представят блюда, которые представляют собой вариации популярной вьетнамской уличной еды в сочетании с японскими вкусами, в том числе пирожные из сладкого картофеля с треской в остром соусе, сэндвичи с рыбной котлеткой, креветки в темпуре с корнем лотоса и шашлычки из курятины с острым соусом мисо.

Среди 6 блюд, созданных тремя шеф-поварами, 3 блюда, которые наберут наибольшее количество голосов, будут поданы на Фестивале японской культуры, который пройдет в Ханое в ноябре следующего года. На мероприятии повара поделятся идеями и историей создания своих рецептов.

Кроме того, в середине ноября организаторы раздадут бесплатно электронные книги с рецептами этих 6 блюд и инструкции от поваров по их приготовлению.

Предлагая блюда и представляя рецепты, организаторы надеются, что жители обеих стран смогут попробовать их и добавить в домашнюю кухню своей страны.

Ожидается, что 12 ноября откроется Фестиваль японской культуры в Ханое, который будет включать в себя множество уникальных культурных, кулинарных, музыкальных мероприятий.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top