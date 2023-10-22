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Соединение вьетнамско-японской уличной кулинарии
В этом проекте каждый из трех вьетнамских и японских поваров представит по два новых вьетнамско-японских блюда фьюжн, созданных ими самими, демонстрируя дружбу между двумя странами.
Оргкомитет также представит на сайте https://jp-culinaryfes.vn рецепты этих 6 оригинальных блюд, приготовленных тремя поварами, сочетающих традиционные вьетнамские методы обработки и ингредиенты обеих стран, а также организует конкурс понравившихся блюд.
Таким образом, шеф-повар Синобу Ито, исследователь вьетнамской кухни в Японии, подаст два блюда, приготовленных из простых, но типичных для обеих кухонь ингредиентов, в том числе рисовую бумагу, приготовленную на гриле со вкусом окономияки, и рисовые шарики на гриле, приправленные рыбным соусом.
Два вьетнамских шеф-повара Хуинь Тхань Лам и Нгуен Ба Фыок представят блюда, которые представляют собой вариации популярной вьетнамской уличной еды в сочетании с японскими вкусами, в том числе пирожные из сладкого картофеля с треской в остром соусе, сэндвичи с рыбной котлеткой, креветки в темпуре с корнем лотоса и шашлычки из курятины с острым соусом мисо.
Среди 6 блюд, созданных тремя шеф-поварами, 3 блюда, которые наберут наибольшее количество голосов, будут поданы на Фестивале японской культуры, который пройдет в Ханое в ноябре следующего года. На мероприятии повара поделятся идеями и историей создания своих рецептов.
Кроме того, в середине ноября организаторы раздадут бесплатно электронные книги с рецептами этих 6 блюд и инструкции от поваров по их приготовлению.
Предлагая блюда и представляя рецепты, организаторы надеются, что жители обеих стран смогут попробовать их и добавить в домашнюю кухню своей страны.
Ожидается, что 12 ноября откроется Фестиваль японской культуры в Ханое, который будет включать в себя множество уникальных культурных, кулинарных, музыкальных мероприятий.