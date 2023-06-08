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Содействие экспорту сельскохозяйственной и рыбной продукции в Китай
В соответствии со служебным распоряжением № 492/CD-TTg от 31 мая 2023 года Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов сообщило, что министерство направило делегацию во главе с заместителем министра Чан Тхань Намом для работы с местным правительством, таможенным департаментом провинций Гуанси и Юньнань (Китай) и дало указание форуму связать торговлю сельским хозяйством, лесным хозяйством и рыболовством между Вьетнамом и Китаем через провинции Гуанси и Юньнань.
В состав делегиции вошли представители Министерства промышленности и торговли, Главного таможенного управления, руководители провинции Хоабинь, нескольких департаментов сельского хозяйства и развития сельских районов, Департамента промышленности и торговли основных сельскохозяйственных, лесных и рыбохозяйственных провинций и провинций, имеющих пограничные ворота на северной границе.
В Форуме приняли участие представители 17 вьетнамских предприятий, производящих крупную сельскохозяйственную и водную продукцию, и более 117 китайских предприятий. На переговорах с руководителями провинций Гуанси и Юньнань руководители двух стран честно обменялись мнениями и добились многих результатов.
В ближайшее время обе стороны предложат таможенным органам регулярно обмениваться бизнес-процессами, обновлять информацию и ускорять процедуру таможенного оформления, особенно уделяя приоритетное внимание свежим товарам для уменьшения застоя и продвигать торговлю сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукцию через пограничные ворота провинций Гуанси и Юньнань.
Обе стороны договорились провести ежегодную выставку содействия развитию приграничной торговли в Гуанси, Юньнани и провинциях Вьетнама, имеющих общие границы. В целях повышения сплоченности предприятий двух стран стороны договорились создать две ассоциации сельскохозяйственных предприятий Вьетнам-Гуанси и Вьетнам-Юньнань.
В долгосрочной перспективе стороны договорились содействовать подписать Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама и властями провинций Гуанси и Юньнань в сельскохозяйственном секторе в сентябре 2023 года по случаю выставки Китай-АСЕАН.
Содержание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве включает обмен информацией, научно-техническое сотрудничество, подготовку кадров в сельском хозяйстве и создание координационного механизма между компетентными органами двух сторон для устранения трудностей для предприятий.
На встречах с руководителями таможенных служб двух провинций стороны договорились о мерах по повышению пропускной способности таких как: увеличение числа приоритетных предприятий, обмен образцами карантинной сертификации, введение «умных пограничных ворот» в эксплуатацию и др.
Обе стороны совместно с Главным таможенным управлением Китая предложили в ближайшее время добавить товары из фруктов и морепродуктов, добавить сельскохозяйственные предприятия и предприятия по производству морепродуктов, экспортируемые в Китай, а также разрешить экспорт вьетнамских живых морепродуктов через пограничные ворота провинции Юньнань.