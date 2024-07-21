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Содействие экспорту замороженного дуриана в Китай по официальному каналу
Китай ежегодно импортирует более 1,4 миллиона тонн дуриана. Чтобы удовлетворить большой спрос, страна начала выращивать дуриан еще в 1950-х годах, но только в 2019 году в островной провинции Хайнань началось крупномасштабное выращивание, сообщает газета Tханьньен (Молодежь).
Нгуен Ван Мыой, представитель Вьетнамской ассоциации садоводов в южном регионе, сказала, что хотя площадь и производительность выращивания дуриана в Китае растут, они не настолько велики, чтобы существенно повлиять на экспорт других стран, включая Вьетнам.
Даже совокупного объема из Таиланда, Вьетнама и Малайзии недостаточно, чтобы удовлетворить годовой спрос Китая, составляющий почти 1,5 млн тонн, считает он.
Вьетнамская ассоциация фруктов и овощей (VINAFRUIT) заявила, что Вьетнам собирает дуриан круглый год, что является конкурентным преимуществом для бизнеса страны. После юго-восточных провинций в августе основной сезон сбора урожая начнется в районах Центрального нагорья.
По прогнозам ассоциации, в этом году цены на дуриан могут вырасти вдвое или втрое по сравнению с текущими, поскольку торговцы будут спешить закупить фрукты для экспорта.
Выражая оптимизм, генеральный секретарь VINAFRUIT Данг Фук Нгуен сказал, что благоприятное географическое положение позволяет Вьетнаму собирать дуриан круглый год, поэтому развитие Китаем выращивания дуриана внутри страны пока не вызывает серьезных опасений.
Кроме того, продолжил он, Таиланд, ведущий мировой производитель дуриана, также ощущает давление конкуренции со стороны Вьетнама на китайском рынке, поэтому он стремится к освоению новых рынков.
Компания VINAFRUIT сообщила, что протокол об официальном экспорте замороженного дуриана в Китай находится на стадии продвижения и, вероятно, будет объявлен в ближайшее время.
Китай тратит около 1 миллиарда долларов США на импорт замороженного дуриана каждый год. Если Вьетнам сможет экспортировать этот вид продукции по официальному каналу на соседний рынок и занять долю рынка в 30%, он сможет получить доход в размере 300-500 миллионов долларов США, что составляет около 10% от экспортного оборота дуриана в этом году, по данным ассоциации.
Эксперты в области сельского хозяйства считают, что качество - это первый вопрос, требующий внимания для поддержания рынков и повышения конкурентоспособности, в то время как проблем со сбытом не наблюдается.
Появление дуриана также привело к росту цен на другие сельскохозяйственные продукты, такие как кофе и черный перец.
Департамент растениеводства Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов пояснил, что прибыль от дуриана в настоящее время остается самой высокой среди всех сельскохозяйственных культур. Поэтому, когда фермеры перейдут на выращивание дуриана, объемы производства кофе и черного перца сократятся, что подстегнет рост цен и принесет фермерам еще большую выгоду.