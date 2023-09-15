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НОВОСТИ

Содействие эксплуатации международного круизного туризма во Вьетнам

С начала этого года во Вьетнаме был зафиксирован значительный рост числа международных туристов, путешествующих морским транспортом, что свидетельствует о сильном подъеме на рынке морского туризма, который имеет потенциал для дальнейшего развития в ближайшем будущем. С начала этого года во Вьетнаме был зафиксирован значительный рост числа международных туристов, путешествующих морским транспортом, что свидетельствует о сильном подъеме на рынке морского туризма, который имеет потенциал для дальнейшего развития в ближайшем будущем.

Такие крупные круизные компании, как Royal Caribbean Cruise Lines и Resort World Cruises, способствуют развитию туров в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Вьетнам рассматривается как привлекательный рынок, так как в населенные районы Юго-Восточной Азии заходит множество роскошных круизных судов и перевозит тысячи иностранных туристов.

Совсем недавно круизный лайнер Spectrum of the Seas компании Royal Caribbean с более чем 4000 иностранными посетителями на борту пришвартовался в порту Фуми в южной провинции Бариа-Вунгтау.

Это уже третье прибытие Spectrum of the Seas - одного из десяти самых роскошных круизных судов в мире во Вьетнам, и второе - в Бариа - Вунгтау. В оставшиеся месяцы этого года компания планирует привезти во Вьетнам ещё тысячи отдыхающих.

Джессика Редфорд, менеджер по связям с общественностью компании Royal Caribbean Cruise Lines, сообщила, что компания добавила еще два рейса во Вьетнам в сентябре и октябре. Билеты на эти рейсы уже распроданы.

Нгуен Чунг Хань, директор Национальной администрации туризма Вьетнама (VNAT), отметил, что морской и островной туризм является одним из основных туристических продуктов Вьетнама, поэтому особое внимание уделяется модернизации и развитию инфраструктуры морских портов, включая Сайгон в Хошимине, Нячанг, Куйньон и Тиенша в центральных провинциях Кханьхоа, Биньдинь и Дананг соответственно.

Вьетнам также располагает глубоководными портовыми системами, удовлетворяющими потребности в загрузке крупных круизных судов, такими как международный пассажирский порт Халонг в Куангнинь, порт Чанмай в Тхыатхиен - Хюэ, порт Тиенша в Дананге, а также порты Даммон и Нячанг в Кханьхоа.

Вьетнам готов стать долгосрочным и частым пунктом назначения для путешественников во время их поездок по Азии и Юго-Восточной Азии, сказал он, добавив, что некоторые вьетнамские туристические фирмы стремятся обслуживать ещё больше путешественников с международных круизных судов.

По словам Нгуен Минь Маня, директора по коммуникациям и маркетингу компании TSTtourist, в 2023 году резко увеличился спрос на путешествия на круизных судах и самолетах, особенно значительный рост испытывает спрос вьетнамских туристов на круизные маршруты по Азии.

ВИА/ИЖВ

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