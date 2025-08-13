НОВОСТИ
Содействие экономическому росту в горных районах проживания этнических меньшинств - это политическое и гуманитарное обязательство
Он сделал это заявление, председательствуя 13 августа на национальной конференции, посвященной обзору национальной целевой программы социально-экономического развития горных районов и районов проживания этнических меньшинств на период 2021-2025 годов и определению направлений на следующие пять лет.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал к объективной оценке прогресса, выявлению недостатков и выработке всеобъемлющих и эффективных решений.
Глава правительства призвал к комплексному подходу, ориентированному на интересы людей и охватывающему всю политическую систему в целом, с большей децентрализацией и делегированием полномочий, при условии укрепления потенциала реализации, усиления инспекций, совершенствования институциональной базы и целенаправленного распределения ресурсов.
Кроме того, необходимо усилить подготовку кадров, применять науку и технологии, а также развивать сотрудничество между государством, местным населением, предприятиями и финансовыми институтами для стимулирования экономической деятельности, тем самым повышая качество жизни людей в целевых районах, предположил он.
По данным Центрального руководящего комитета национальных целевых программ, во Вьетнаме проживают 53 группы этнических меньшинств общей численностью более 14,4 миллиона человек, которые проживают на территориях, составляющих около трех четвертей территории страны. После недавней реорганизации административных единиц 1516 общин в 32 провинциях и городах отнесены к категории этнических меньшинств и горных районов.
Эти регионы, расположенные в основном в отдаленных горных и приграничных зонах, занимают стратегическое положение и обладают большим потенциалом в области сельского хозяйства, лесоводства, минеральных ресурсов, гидроэнергетики, экотуризма и трансграничной торговли. Однако они по-прежнему находятся в неблагоприятном экономическом положении из-за сложного рельефа местности, сурового климата, неразвитой инфраструктуры и уязвимости перед стихийными бедствиями. Бедность остается широко распространенным явлением, а доступ к основным услугам ограничен.
Для решения этих проблем Национальное собрание утвердило генеральный план и национальную целевую программу по ускорению социально-экономического развития горных районов и районов проживания этнических меньшинств на 2021-2030 годы. Премьер-министр утвердил первый этап (2021-2025 годы) с общим бюджетом, превышающим 137 трлн донгов (5,21 млрд долларов США), охватывающий десять приоритетных проектов.
На сегодняшний день в рамках программы выделены земли для проживания 10 549 домохозяйств, новые дома для 42 567 семей и сельскохозяйственные угодья для 13 387 домохозяйств. 54 899 домохозяйств получили поддержку в связи с переходом на другую работу, а 479 358 семей получили доступ к чистой воде. В рамках программы также было профинансировано 809 систем централизованного водоснабжения.
Помощь в переселении была оказана 25 056 домохозяйствам. Местные власти подписали контракты на охрану лесов площадью почти 1,49 миллиона гектаров, которыми воспользовались 323 769 домохозяйств. В общей сложности в 403 производственных проекта, основанных на цепочках создания добавленной стоимости, было инвестировано 306 миллиардов донгов, а 383 модели растениеводства и животноводства помогли 36 654 домашним хозяйствам.
В сфере транспорта было реализовано 6018 проектов, в рамках которых было построено более 8600 км дорог. Другие улучшения инфраструктуры включают 442 проекта по электроснабжению, 90 общественных радиорелейных станций и 1787 общественных центров. В сфере здравоохранения было отремонтировано 183 общественных медицинских пункта и оборудовано 118. В настоящее время 225 общественных медицинских пунктов и 629 школ соответствуют стандартам.
Профессиональное обучение прошли более 115 000 работников по 1901 модели, а почти 5400 человек прошли обучение навыкам и языкам для работы за рубежом. Более 37 700 человек получили консультации по вопросам трудоустройства и поддержку в поиске работы за рубежом. Более 8400 работников низового звена прошли обучение по вопросам экспорта рабочей силы.
В сфере культуры в рамках программы было восстановлено 48 традиционных деревень и 69 туристических объектов этнических меньшинств. Было построено или модернизировано более 4400 культурных и спортивных объектов, а также поставлено оборудование. Всего было сохранено 124 традиционных фестиваля, а также оказана помощь почти 700 фольклорным клубам и более 5700 культурным коллективам в деревнях.
По прошествии пяти лет шесть основных целевых групп оправдали ожидания или превзошли их. Уровень бедности снизился на 3,4% в годовом исчислении, превысив целевой показатель в 3,2%. Доход на душу населения достиг 43,4 млн донгов, что в 3,1 раза больше, чем в 2020 году. Также были достигнуты цели в области профессиональной подготовки, образования, сохранения культуры и обеспечения доступа к медицинскому обслуживанию.
Тем не менее, три целевые группы остаются неудовлетворенными, а именно: техническая и социальная инфраструктура в особо неблагополучных районах; число коммун и городков, лишенных статуса "особо неблагополучного района"; и сельскохозяйственные угодья и жилые дома для представителей этнических меньшинств.