Содействие углубленному развитию вьетнамско-сингапурских отношений стратегического партнерства

Официальный визит во Вьетнам Председателя Парламента Сингапура Тан Чуан-Джина проходит на фоне того, что отношения стратегического партнерства между странами развиваются в более практическом и углубленном направлении как в двустороннем, так и в многостороннем плане. Две страны готовят практические мероприятия по случаю 50-летия установления дипломатических отношений и 10-летия установления отношений стратегического партнерства в 2023 году.

В последнее время, несмотря на пандемию Covid-19, обе стороны регулярно обменивались делегациями, контактами на высоком уровне и различных уровнях в формах онлайн и офлайн. Вьетнамско-сингапурские отношения находятся на очень хорошей стадии развития. В прошедшее время активизировалось сотрудничество между Парламентами двух стран. Парламентская группа дружбы Вьетнама и АСЕАН была создана в качестве моста, помогающего расширять связи между депутатами НС Вьетнама и парламентариями стран АСЕАН, включая Сингапур, а также укреплять сотрудничество между Парламентами и народами двух стран. Кроме того, эффективно поддерживаются двусторонние механизмы сотрудничества, способствуя тем самым приданию импульса развитию отношений двух стран.

Экономическое сотрудничество играет важную роль во вьетнамо-сингапурских отношениях. На основе взаимодополняемости двух экономик в сотрудничестве в сфере экономики между двумя странами были достигнуты положительные результаты, что считается одной из ярких точек в регионе. Несмотря на пандемию Covid-19, объем двустороннего товарооборота достиг 8,3 млрд долларов США в 2021 году, увеличившись на 23,3% по сравнению с 2020 годом. В настоящее время Сингапур является крупнейшим инвестором Вьетнама в АСЕАН, занимая второе место среди стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам. Вьетнамско-сингапурские индустриальные парки (VSIP) стали символом успешного сотрудничества между двумя странами. Основание VSIP помогло создать рабочие места для сотен тысяч трудящихся, внося активный вклад в социально-экономическое развитие Вьетнама. Обе стороны содействуют развитию VSIP в зеленом, высокотехнологичном и творческом направлении.

Сотрудничество в сферах обороны и безопасности, культуры, образования и подготовки кадров и др. между Вьетнамом и Сингапуром продолжает активно развиваться. Две страны тесно координировали действия в предотвращении и борьбе с Covid-19, предоставляли друг другу большое количество предметов медицинского назначения и оборудования. Укрепляется народная дипломатия, что способствует укреплению взаимопонимания и дружбы между двумя странами.

Что касается многостороннего сотрудничества, то Вьетнам и Сингапур тесно координируют действия и активно поддерживают друг друга в рамках региональных и международных организаций и форумов, особенно в рамках АСЕАН и механизмов, инициированных Ассоциацией. Вьетнам и Сингапур являются участниками Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения для транстихоокеанского партнерства (CPTPP), Соглашения о всестороннем региональном экономическом партнерстве (RCEP), подписали соглашения о свободной торговле с ЕС. Эффективное использование преимуществ этих соглашений внесет практический вклад в постпандемическое восстановление и развитие экономики каждой из двух стран, а также региона.

Желаем, чтобы официальный визит Председателя Парламента Сингапура Тан Чуан-Джина с супругой и делегации Парламента Сингапура успешно завершился, тем самым способствуя дальнейшему укреплению стратегического партнерства между двумя странами, внося вклад в поддержание мира, стабильности, сотрудничества и развития региона.