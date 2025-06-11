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Содействие традиционной дружбе и многогранному сотрудничеству между Вьетнамом и Литвой
Вьетнам и Литва поддерживают прекрасную традиционную дружбу
Вьетнам и Литва официально установили дипломатические отношения 18 марта 1992 года. За прошедшие более чем три десятилетия традиционная дружба и многогранное сотрудничество между двумя странами постоянно укреплялись.
По словам посла Вьетнама в Польше и Литве Ха Хоанг Хая, выдающимися характеристиками этих отношений являются политическое доверие, добрая воля к сотрудничеству и высокая взаимодополняемость двух экономик, несмотря на разницу в масштабах и географии.
Вьетнам всегда считал Литву искренним другом и партнером в регионе Центральной и Восточной Европы, а Литва высоко ценит растущую роль Вьетнама в Юго-Восточной Азии и в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). У двух стран много общего в их представлениях об устойчивом развитии, международной интеграции, цифровой трансформации и адаптации к глобальным вызовам, таким как изменение климата, энергетическая безопасность или цепочки поставок.
Две страны также поддерживают координацию на многосторонних форумах, таких как Организация Объединенных Наций, встреча Азия-Европа (ASEM) и сотрудничество АСЕАН-ЕС. Литва всегда поддерживает важные соглашения между Вьетнамом и ЕС, такие как Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) и Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), создающие важную правовую и коммерческую основу для расширения экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя сторонами.
Перспективное торгово-экономическое сотрудничество
Обе страны эффективно используют преимущества сотрудничества в рамках EVFTA, а Литва одной из первых в ЕС ратифицировала EVIPA.
Объем двусторонней торговли достиг 192,7 млн долларов США в 2023 году, 206,97 млн долларов США в 2024 году и 94,7 млн долларов США в первом квартале 2025 года.
Что касается инвестиций, то в настоящее время Литва осуществляет три активных проекта прямых инвестиций во Вьетнаме с общим капиталом около 260 000 долларов США, сосредоточенных в области коммуникаций, науки и технологий, а также здравоохранения.
Во время пандемии COVID-19 Литва также была одной из первых стран ЕС, предоставивших Вьетнаму вакцины, - 168 700 доз вакцины AstraZeneca, что способствовало скорейшему сдерживанию пандемии во Вьетнаме.
По мнению посла Ха Хоанг Хая, у Вьетнама и Литвы есть много перспективных областей для сотрудничества, тем более что экономики обеих стран сильно дополняют друг друга и движутся к моделям устойчивого развития, «зеленому» переходу и цифровой трансформации. Он отметил, что Вьетнам с населением более 100 миллионов человек и быстрым ростом служит воротами в АСЕАН, а Литва имеет преимущества в логистике, технологиях пищевой промышленности, фармацевтике и чистой энергии. Поэтому использование преимуществ EVFTA и ускорение процесса ратификации EVIPA создаст для предприятий обеих стран больше возможностей для доступа на рынки друг друга и соединения цепочек поставок ЕС-АСЕАН, особенно в контексте глобальной реструктуризации цепочек создания стоимости.
По словам посла, две страны могут активизировать партнерство в области экономики - торговли - инвестиций, цифровой трансформации, инноваций, финансовых технологий, образования - подготовки кадров, науки и технологий, высокотехнологичного сельского хозяйства, здравоохранения - фармацевтики, охраны окружающей среды, туризма - культуры и высококачественной рабочей силы. Эти сферы не только приносят экономическую эффективность, но и способствуют обогащению фундамента обменов между людьми, укреплению взаимопонимания и связей между двумя странами.
Посол Ха Хоанг Хай отметил, что основными темами визита станут переговоры и встречи президента Науседа с лидерами партии, государства, правительства и Национального собрания Вьетнама. Это возможность для обеих сторон оценить двусторонние отношения в целом, обменяться стратегическими взглядами на региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, и предложить новые направления сотрудничества в соответствии с условиями развития двух стран в предстоящий период.
Ожидается, что в ходе визита будет подписан ряд документов о сотрудничестве в таких потенциальных областях, как торговля и инвестиции, образование и обучение, высокотехнологичное сельское хозяйство, здравоохранение, чистая энергетика и цифровая трансформация. Кроме того, будут организованы мероприятия по продвижению инвестиций, бизнес-форум и общественные связи между двумя сторонами, чтобы создать практические условия для более существенного и устойчивого торгово-экономического сотрудничества.