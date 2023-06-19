Содействие торговому сотрудничеству между Вьетнамом и Алжиром

Обзор мероприятия. Фото: ВИA

18 июня в целях развития торгового сотрудничества между Вьетнамом и Алжиром Торговое представительство Вьетнама в Алжире провело конференцию по содействию торговле между Вьетнамом и Алжиром в онлайн и оффлайн форматах.В Конференции приняли участие 13 вьетнамских предприятий и 25 алжирских предприятий, работающих в сферах импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, промышленных товаров, рыболовных снастей, упаковки и упаковочных материалов, косметики...По сообщению корреспондента Вьетнамского информационного агентства в Алжире, в своём выступлении на Конференции вьетнамский торговый советник в Алжире Хоанг Дык Нуан представил торговое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами и перспективы развития бизнеса. Алжирские предприятия, присутствовавшие на мероприятии, ознакомились с каталогами и образцами вьетнамских компаний, представленными в Торговом офисе. Они высоко оценили качество вьетнамской продукции по сравнению с качеством продукции некоторых стран Азии.Помимо потребности импортировать сельскохозяйственную продукцию, солнечные батареи, автозапчасти, обувь, сухое молоко, ткани..., алжирские предприятия хотят экспортировать во Вьетнам такие товары, как финики, оливковое масло, ароматизаторы, куриные ножки, лобстеры и др. Алжирские предприятия также призвали вьетнамские предприятия сотрудничать и инвестировать в Алжир в таких областях, как птицеводство, выращивание морепродуктов, строительство... Делегаты обеих сторон также выразили желание регулярно проводить встречи, обсудать безопасные меры импортно-экспортных платежей, развивать логистику в международной торговой деятельности.Пользуясь случаем, Торговое представительство Вьетнама также пригласило алжирские предприятия посетить стенд Вьетнама на 54-й Алжирской международной ярмарке (FIA 54), которая будет проходить с 20 по 25 июля в Выставочном дворце Pins Maritimes в столице Алжира, а также участвовать в серии мероприятий «Объединение международных цепочек поставок товаров», которые будут организованы Министерством промышленности и торговли и с 13 по 15 сентября в Хошимине.По данным Главного управления таможни Вьетнама, за первые 5 месяцев 2023 года товарооборот между двумя странами достиг около 116 млн долларов США, увеличившись на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.