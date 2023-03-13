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Содействие торговле и сотрудничеству в области экологически чистых технологий между Вьетнамом и Великобританией

13 марта в штаб-квартире Министерства промышленности и торговли министр Нгуен Хонг Зиен провел встречу с г-ном Марком Гарнье, торговым посланником премьер-министра Великобритании во Вьетнаме, Таиланде, Мьянме и Брунее, и г-жой Эмили Хамблин, Генеральным консулом Великобритании в Хошимине, обсуждая двусторонние инвестиции и торговлю между двумя странами в преддверии 50-летия установления дипломатических отношений в 2023 году. На встрече министр Нгуен Хонг Зиен поздравил Великобританию с завершением переговорной сессии по присоединению к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) в начале марта.

Министр Нгуен Хонг Зиен отметил тенденцию «зеленого перехода» в торговле между двумя странами и призвал Великобританию поддержать передачу «зеленых» технологий во Вьетнам, способствовать торговле экологически чистой продукцией, соответствующей рыночным стандартам, используя преимущества соглашения UKVFTA.

Поблагодарив интерес и поддержку Великобритании, выделенной вместе с другими странами 15,5 миллиардов долларов США Вьетнаму для энергетического перехода и сокращения выбросов, министр сказал, что обе стороны должны немедленно представить необходимую дорожную карту и механизм для освоения этого капитала.

Министр также предложил сотрудничать с Великобританией по трем направлениям: поддержка развития ядерной энергетики, подготовка кадров, передача технологий и консультирование по вопросам политики.

Со своей стороны Марк Гарнье поблагодарил Вьетнам за поддержку Великобритании в переговорном процессе о присоединении к CPTPP и выразил надежду, что Вьетнам будет призвать другие страны завершить этот процесс в ближайшее время.

Говоря об энергетическом секторе, Марк Гарнье поздравил Вьетнам с тем, что он стал второй страной в АСЕАН после Индонезии, которая успешно подписала Политическую декларацию о партнерстве в области справедливого энергетического перехода (JETP) с Великобританией, ЕС и странами G7.

Марк Гарнье приветствовал три предложения министра Нгуен Хонг Зиена и подтвердил приверженность Великобритании делу обмена опытом, знаниями, патентами и технологиями с Вьетнамом, чтобы Вьетнам мог стать автономным в сфере производства продуктов из возобновляемых источников энергии.

Министр Нгуен Хонг Зиен предположил, что сразу после встречи обе стороны могли бы быстро разработать программу сотрудничества, чтобы договоренности могли быть эффективно реализованы в кратчайшие сроки.

По данным Главного управления таможни Вьетнама, двусторонний товарооборот между Вьетнамом и Великобританией в 2022 году достиг 6,83 млрд долларов США, что на 3,4% больше, чем за тот же период. Экспорт Вьетнама достиг более 6,06 млрд долларов США, увеличившись на 5,2%. Однако экспорт Великобритании во Вьетнам упал на 9,2% до 771 млн долларов.

По состоянию на 20 декабря 2022 года Великобритания в настоящее время реализует 507 проектов ПИИ во Вьетнаме на общую сумму капиталовложения почти 4 миллиарда 195 миллионов долларов США, занимая 15-е место из 141 страны и территории, инвестирующих во Вьетнам.

В 2022 году Великобритания имеет в общей сложности 53 новых инвестиционных проекта во Вьетнаме с общим уставным капиталом 64,33 млн долларов США.

ВИА/ИЖВ

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