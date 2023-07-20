НОВОСТИ
Содействие стратегическому партнерству Вьетнама и Малайзии
Замбри Абд Кадир поблагодарил за теплый прием, высоко оценил успешный контроль Вьетнама над эпидемией COVID-19 и быстрое социально-экономическое восстановление и развитие, подтвердил, что Малайзия всегда придает большое значение и желает развивать стратегическое партнерство с Вьетнамом.
На 7-м заседании Совместного комитета с участием представителей министерств и ведомств двух стран основное внимание было уделено рассмотрению и оценке выполнения договоренностей высших руководителей, в том числе Программы действий на период до 2021- 2025 гг. для реализации стратегического партнерства Вьетнама и Малайзии, рассмотрению подготовки к официальному визиту во Вьетнам премьер-министра Малайзии и супруги со второй половины дня 20 июля.
Стороны договорились предложить премьер-министрам двух стран некоторые основные направления продвижения стратегического партнерства в ближайшее время. Соответственно, обе стороны будут координировать организацию визитов и контактов на высоком уровне и на всех уровнях и по всем каналам, укреплять обмены между людьми, расширять сотрудничество в области обороны и безопасности. Обе стороны стремятся в ближайшее время довести двусторонний товарооборот до 18 миллиардов долларов США в более сбалансированном направлении, ограничить применение торговых барьеров, эффективно использовать возможности региональных торговых соглашений, в которых участвуют обе стороны, таких как ВРЭП, CPTPP.
Обе стороны укрепляют сотрудничество в других важных областях, таких как сотрудничество в области моря и океана, нефти и газа, образования и обучения, труда, транспорта, культуры, спорта, туризма и сотрудничество на местном уровне. Две страны расширяют сотрудничество в новых областях, таких как цифровая экономика, искусственный интеллект, возобновляемые источники энергии, содействуют подписанию документов о сотрудничестве между двумя странами и двумя министерствами иностранных дел, в том числе Меморандума о взаимопонимании (МОВ) о сотрудничестве в области подготовки дипломатических кадров.
На встрече два министра обсудили ряд международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, договорились тесно координировать и активно поддерживать друг друга на многосторонних форумах, вместе со странами-членами АСЕАН поддерживать солидарность и центральную роль АСЕАН в решении стратегических вопросов в регионе.
В конце встречи министры иностранных дел двух стран согласовали содержание Протокола 7-го заседания Совместного комитета по экономическому, научному и техническому сотрудничеству между Вьетнамом и Малайзией.
Стороны договорились провести 8-е заседание этого механизма в удобное для обеих сторон время в Малайзии в 2025 году.
Министр иностранных дел Малайзии сердечно приглашает министра иностранных дел Буй Тхань Шона посетить Малайзию с официальным визитом в соответствующее время. Министр иностранных дел Буй Тхань Шон принял приглашение.