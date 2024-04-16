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Содействие сотрудничеству между провинцией Ниньбинь и населенными пунктами Венгрии
Секретарь парткома провинции Ниньбинь рассказал делегации о географическом положении, исторических и культурных ценностях, потенциале и сильных сторонах провинции. Он подчеркнул, что Всемирное культурное и природное наследие Чанган является образцом сохранения, заботы и продвижения ценностей наследия и одним из самых привлекательных объектов наследия в мире. Крупнейшие мировые журналы и информационные агентства постоянно называют это наследие одним из самых интересных и привлекательных мест в мире.
В экономическом развитии Ниньбинь определяет столпы развития туризма как культурную индустрию и эксплуатацию ценностей наследия. Ниньбинь известен как один из трех ведущих центров автомобильной промышленности Вьетнама. Цель провинции Ниньбинь — к 2035 году стать городом с централизованным управлением и характеристиками городской территории, насчитывающей тысячелетнее наследие. Для достижения этой цели провинции необходимо сотрудничество традиционных партнеров, в том числе Венгрии.
Марта Матраи, первый заместитель председателя Национального собрания Венгрии, почтительно поблагодарила руководство провинции Ниньбинь за уважительный прием. Она выразила свои впечатления от природных пейзажей провинции и высоко оценила рабочий визит руководителей провинции Ниньбинь в город Балатонфюред (июнь 2023 г.).
В области образования и профессиональной подготовки Вьетнам регулярно отправляет студентов на обучение в Венгрию, где обучается около 200 студентов в год. Помимо предоставления стипендиальной поддержки, Венгрия также продолжает контролировать и сопровождать студентов, получивших стипендии на обучение в Венгрии. Это хорошая возможность для жителей провинции Ниньбинь принять участие в этой учебной поддержке.