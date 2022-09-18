Содействие сотрудничеству между провинцией Кханьхоа и Санкт-Петербургом

Пляж Нячанг всегда переполнен туристами. Фото: Хонг Дат/ВИА

В целях развития отношений сотрудничества между провинцией Кханьхоа и Санкт-Петербурга, России, в целом и предприятий двух населенных пунктов в частности в сфере информационных технологий и туризма, Народного комитета провинции Кханьхоа и Санкт-Петербурга совместно организовали онлайн-бизнес-форума на тему «Информационные технологии и туризм – перспективы сотрудничества Кханьхоа и Санкт-Петербурга».

По сообщению корреспондента ВИА в России, на форуме со стороны Санкт-Петербурга присутствовали заместитель председателя городского комитета по внешним связям Вячеслав Калганов и руководители Комитета по развитию туризма, Комитета по информации и коммуникациям и СМИ.

Со стороны провинции Кханьхоа присутствовали г-н Динь Ван Тхиеу, заместитель председателя Народного комитета провинции, вместе с руководителями провинциальных департаментов и агентств провинции и предприятий.

Выступая на форуме, Динь Ван Тхиеу представил потенциал провинции, сильные стороны, социально-экономическую ситуацию, направление развития провинции до 2030 года, видение до 2045 года.

Он выразил надежду, что благодаря форуму Санкт-Петербург лучше поймет политику, потребности и ситуацию развития в сфере информационных технологий и туризма, будущие ориентиры сотрудничества, тем самым наводить мосты, связываться друг с другом, искать возможности сотрудничества и расширять рынки...

Форум является одним из мероприятий, приуроченных к празднованию 15-летия подписания соглашения о сотрудничестве между Кханьхоа и Санкт-Петербургом (10 сентября 2007 г. - 10 сентября 2022 г.), что способствует укреплению российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства.



