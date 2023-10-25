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Содействие сотрудничеству между двумя армиями Вьетнама и Кубы
Президент Во Ван Тхыонг подчеркнул, что народы Вьетнама и Кубы всегда солидарны и разделяют трудности в революционные периоды, помогая друг другу в преодолении трудностей. Президент подтвердил: Партия, государство и народ Вьетнама всегда выступают за практичное развитие особой солидарности и сотрудничеству между Вьетнамом и Кубой.
Для дальнейшего продвижения достигнутых результатов президент Во Ван Тхыонг предложил, чтобы, наряду с укреплением обменов на высоком уровне, необходимо содействовать обмену и сотрудничеству между Министерством национальной обороны Вьетнама и Министерством Революционных вооруженных сил Кубы. В сложном мировом контексте отношения сотрудничества в области обороны между двумя странами имеют важное значение. Партия и государство Вьетнама всегда создают наилучшие условия для Министерства национальной обороны в координации, обмене информацией и сотрудничестве с Министерством Революционных вооруженных сил Кубы.
Президент Во Ван Тхыонг также предложил и дальше развивать экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами, создавая тем самым важную материальную и логистическую основу для служения задачам построения и защиты каждой страны.
Поздравив Кубу с успешной организацией саммита G77 с Китаем, президент Во Ван Тхыонг заявил: Вьетнам всегда поддерживает справедливую борьбу кубинского народа. В то же время он выступал против политики блокады и эмбарго против Кубы. Президент выразил пожелание, чтобы народы Вьетнама и Кубы в ближайшее время продолжали более тесно объединяться для совместной работы над строительством и защитой Отечества.
* Во второй половине дня 24 октября в штаб-квартире Министерства национальной обороны (Ханой) генерал армии Лыонг Кыонг, член Политбюро, постоянный член Центральной военной комиссии, начальник Главного политического управления Вьетнамской народной армии принял генерал-полковника Роберто Легра Сотолонго, член ЦК Партии, начальник Генерального штаба, заместитель министра Революционных вооруженных сил Кубы, находящегося с официальным визитом во Вьетнаме.
Генерал Лыонг Кыонг рассказал о трудностях и проблемах, с которыми сталкивается кубинский народ из-за политики осады и эмбарго, а также инцидентов и стихийных бедствий в последнее время. В то же время он подтвердил, что Партия, государство, народ и Народная армия Вьетнама всегда поддерживают и готовы поддержать Кубу по мере своих возможностей, так же как Куба поддерживала и помогала Вьетнаму в самые трудные времена борьбы за национальное освобождение, а также в строительстве страны сегодня.
Генерал Лыонг Кыонг подтвердил, что подписание Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве и обмене опытом в области партийной и политической работы в армии (декабрь 2022 г.) открыло новые области сотрудничества, соответствующие потребностям каждой армии в новой ситуации.
Выразив уверенность, что визит будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя странами в целом и между Кубинскими революционными вооруженными силами и Вьетнамской народной армией в частности, Роберто Легра Сотолонго проинформировал генерала Лыонга Кыонга о результатах переговоров со генерал-полковником Нгуеном Тан Кыонгом, членом ЦК Партии, постоянным членом Центральной военной комиссии, начальником Генерального штаба Вьетнамской народной армии, заместителем министра национальной обороны, состоявшихся утром того же дня. В то же время он подтвердил свое желание и дальше развивать сотрудничество в области партийной и политической работы в армии, особенно пропаганду и просвещение об особой солидарности и дружбе между двумя Партиями, двумя государствами и двумя армиями.