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Содействие сотрудничеству между двумя армиями Вьетнама и Кубы

Во второй половине дня 24 октября в Президентском дворце президент Во Ван Тхыонг принял генерал-полковника Роберто Легру Сотолонго, члена ЦК Партии, начальника Генерального штаба, заместителя министра Революционных вооруженных сил Кубы, совершающего рабочий визит во Вьетнам.
  Президент Во Ван Тхыонг принял начальника Генерального штаба, заместителя министра Революционных вооруженных сил Кубы Роберто Легру Сотолонго. Фото: ВИА  
Информируя о хороших результатах рабочих заседаний и переговоров между делегацией Министерства Революционных вооруженных сил Кубы и руководством Министерства национальной обороны Вьетнама Роберто Легра Сотолонго сообщил, что обе стороны обменились мнениями, обсудили и согласовали направления сотрудничества, тем самым продолжая углублять традицию особой дружбы и солидарности между Вьетнамом и Кубой.

Президент Во Ван Тхыонг подчеркнул, что народы Вьетнама и Кубы всегда солидарны и разделяют трудности в революционные периоды, помогая друг другу в преодолении трудностей. Президент подтвердил: Партия, государство и народ Вьетнама всегда выступают за практичное развитие особой солидарности и сотрудничеству между Вьетнамом и Кубой.

Для дальнейшего продвижения достигнутых результатов президент Во Ван Тхыонг предложил, чтобы, наряду с укреплением обменов на высоком уровне, необходимо содействовать обмену и сотрудничеству между Министерством национальной обороны Вьетнама и Министерством Революционных вооруженных сил Кубы. В сложном мировом контексте отношения сотрудничества в области обороны между двумя странами имеют важное значение. Партия и государство Вьетнама всегда создают наилучшие условия для Министерства национальной обороны в координации, обмене информацией и сотрудничестве с Министерством Революционных вооруженных сил Кубы.

Президент Во Ван Тхыонг также предложил и дальше развивать экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами, создавая тем самым важную материальную и логистическую основу для служения задачам построения и защиты каждой страны.

Поздравив Кубу с успешной организацией саммита G77 с Китаем, президент Во Ван Тхыонг заявил: Вьетнам всегда поддерживает справедливую борьбу кубинского народа. В то же время он выступал против политики блокады и эмбарго против Кубы. Президент выразил пожелание, чтобы народы Вьетнама и Кубы в ближайшее время продолжали более тесно объединяться для совместной работы над строительством и защитой Отечества.

* Во второй половине дня 24 октября в штаб-квартире Министерства национальной обороны (Ханой) генерал армии Лыонг Кыонг, член Политбюро, постоянный член Центральной военной комиссии, начальник Главного политического управления Вьетнамской народной армии принял генерал-полковника Роберто Легра Сотолонго, член ЦК Партии, начальник Генерального штаба, заместитель министра Революционных вооруженных сил Кубы, находящегося с официальным визитом во Вьетнаме.

Генерал Лыонг Кыонг рассказал о трудностях и проблемах, с которыми сталкивается кубинский народ из-за политики осады и эмбарго, а также инцидентов и стихийных бедствий в последнее время. В то же время он подтвердил, что Партия, государство, народ и Народная армия Вьетнама всегда поддерживают и готовы поддержать Кубу по мере своих возможностей, так же как Куба поддерживала и помогала Вьетнаму в самые трудные времена борьбы за национальное освобождение, а также в строительстве страны сегодня.

Генерал Лыонг Кыонг подтвердил, что подписание Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве и обмене опытом в области партийной и политической работы в армии (декабрь 2022 г.) открыло новые области сотрудничества, соответствующие потребностям каждой армии в новой ситуации.

Выразив уверенность, что визит будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя странами в целом и между Кубинскими революционными вооруженными силами и Вьетнамской народной армией в частности, Роберто Легра Сотолонго проинформировал генерала Лыонга Кыонга о результатах переговоров со генерал-полковником Нгуеном Тан Кыонгом, членом ЦК Партии, постоянным членом Центральной военной комиссии, начальником Генерального штаба Вьетнамской народной армии, заместителем министра национальной обороны, состоявшихся утром того же дня. В то же время он подтвердил свое желание и дальше развивать сотрудничество в области партийной и политической работы в армии, особенно пропаганду и просвещение об особой солидарности и дружбе между двумя Партиями, двумя государствами и двумя армиями.

ВИА/ИЖВ

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