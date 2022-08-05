Содействие сотрудничеству между Данангом и 5 провинциями Лаоса

3 августа лаосская делегация во главе с членом ЦК Народно-революционной партии Лаоса, секретарем, губернатором провинции Саваннакхет Сантифамом Фомвиханом совершила рабочий визит в Дананг.

На встрече секретарь партийного комитета города Дананга Нгуен Ван Куанг выразил удовлетворение новой встречей с секретарем и губернатором провинции Саваннакхет Сантифамом Фомвиханом, а также приветствовал делегацию, находящуюся с рабочим визитом в Дананге и принимающую участие в Международной торговой, туристической и инвестиционной ярмарке Экономического коридора Восток-Запад – Дананг-2022.

Секретарь партийного комитета города Дананг Нгуен Ван Куанг подчеркнул, что присутствие секретаря, губернатора провинции Саваннакхет и лаосской делегации демонстрирует солидарность, многолетнюю крепкую дружбу и заботу о социально-экономическом развитии двух страны у лидеров двух населенных пунктов.

Секретарь партийного комитета города Дананг Нгуен Ван Куанг надеется, что участие предприятий Лаоса в целом и провинции Саваннакхет в частности сделает ярмарку успешной, тем самым еще больше расширив торговлю, особенно торговую и инвестиционную деятельность между двумя населенными пунктами в ближайшее время.

Секретарь и губернатор провинции Саваннакхет Сентифап Фомвихан отметил, что недавно во время визита в Лаос делегация города Дананг провела работу с провинцией Саваннакхет, в рамках которой обе стороны подписали меморандум о взаимопонимании.

Визит делегации провинции Саваннакхет, участие в Международной торговой, туристической и инвестиционной ярмарке Экономического коридора Восток-Запад - Дананг-2022 является конкретизацией содержания подписанного двумя сторонами меморандума о взаимопонимании. Секретарь и губернатор провинции Сантифап Фомвихан выразил надежду, что два населенных пункта будут продолжать развивать сотрудничество в области социально-экономической политики, здравоохранения и, в частности, координировать свои действия для эффективного использования преимуществ Экономического коридора Восток-Запад.

Секретарь и губернатор провинции Саваннакхет Фомвихан поделился, что реализуемые программы сотрудничества будут посвящены празднованию 60-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами; 45-летия со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Лаосом и Вьетнамом.

На сегодняшний день город Дананг подписал соглашения о сотрудничестве с 7 населенными пунктами Лаоса, включая провинцию Саваннакхет. В период 2018-2022 гг. город Дананг потратил более 115 млрд. донгов на поддержку 5 провинций Лаоса. В период 2023-2027 гг. город Дананг продолжит реализацию 5 меморандумов о взаимопонимании с 5 провинциями Лаоса, в том числе Саваннакхет, Тямпасак, Секонг, Салаване и Аттапеу.

Соответственно, город Дананг обязуется продолжать выдавать стипендии для лаосских студентов, изучающих вьетнамский язык; поддерживать населенные пункты Лаоса в области строительства, торговли, социального обеспечения и внедрение ряда инвестиционных проектов в лаосские населенные пункты.