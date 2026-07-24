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Содействие сотрудничеству между Вьетнамом и Японией в сфере цифровой трансформации
Выступая на семинаре, Посол Вьетнама в Японии Фам Куанг Хиеу отметил, что тема экономической встречи имеет особое значение в условиях, когда глобальная конкуренция сегодня определяется уже не только стоимостью рабочей силы или масштабами рынка, но и в возрастающей степени зависит от потенциала инновационного развития, способности овладевать технологиями и уровня готовности к цифровой трансформации.
Искусственный интеллект (ИИ), зелёная трансформация, экономическая безопасность и тенденция реструктуризации цепочек поставок формируют новые модели роста и конкурентные преимущества каждой страны.
Посол Фам Куанг Хиеу также сообщил, что в ходе официального визита Премьер-министра Японии Такаити Санаэ во Вьетнам в мае этого года руководители двух стран договорились вывести науку, технологии, инновации и цифровую трансформацию в качестве новых опор Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Японией.
Посол подчеркнул, что данный семинар является конкретным шагом по превращению договорённостей на высшем уровне в практические программы сотрудничества между органами власти, предприятиями и научно-исследовательскими учреждениями двух стран.
Представляя префектуру Гумма, губернатор Ичита рассказал о потенциале и преимуществах региона в сфере цифровой трансформации. Он отметил, что администрация префектуры уделяет большое внимание превращению Гуммы в один из ведущих регионов Японии по цифровой трансформации, инновационному развитию и развитию умной промышленности.
Губернатор Ичита также выразил надежду на активное развитие сотрудничества между вьетнамскими предприятиями и компаниями региона в ближайшее время.
В процессе глобальной цифровой трансформации применение ИИ и автоматизации является ключевым фактором для совершения качественного скачка в повышении производительности. Япония демонстрирует стратегическое видение, выступая одним из лидеров продвижения цифровой трансформации, связанной с ИИ и робототехникой. Согласно прогнозам, объём рынка ИИ-роботов к 2040 году достигнет 60 трлн иен (около 368 млрд долларов США), обеспечивая до 1,6% ежегодного роста реального валового внутреннего продукта (ВВП).
Однако для того чтобы цифровая трансформация действительно получила широкое распространение, главным вызовом остаются человеческие ресурсы, поскольку фактическая потребность составляет около 30 тысяч инженеров и специалистов, которые непосредственно занимаются внедрением и сопровождением процессов на местах.
Это открывает значительные возможности для стратегического сотрудничества между Вьетнамом и префектурой Гумма по трём ключевым направлениям: подготовка цифровых кадров, потенциал внедрения и углублённое технологическое сотрудничество.
Участие вьетнамского сообщества предприятий информационных технологий не только способствует решению Японией задачи оптимизации ресурсов, но и создаёт условия для совместного развития и совершенствования вьетнамскими инженерами передовых технологических решений, обслуживающих рынки обеих стран.
Для повышения эффективности и практической результативности двустороннего сотрудничества Посольство Вьетнама в Японии подтвердило готовность продолжать выполнять роль надёжного связующего звена, совместно с префектурой Гумма, министерствами, ведомствами, органами власти различных уровней, университетами и деловыми кругами двух стран содействуя реализации конкретных программ сотрудничества в сферах инвестиций, торговли, науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации и подготовки кадров.
В рамках семинара Организация поддержки промышленности префектуры Гумма, Университет FPT и FPT Japan Holdings также подписали меморандум о сотрудничестве. Ожидается, что это станет ядром для дальнейшего распространения практических программ сотрудничества между Вьетнамом и префектурой Гумма.