Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Содействие сотрудничеству между Вьетнамом и ЮНЕСКО на благо развития страны

28 февраля в Ханое Национальный комитет ЮНЕСКО Вьетнама провел конференцию для обзора работы в 2022 году и определения направления деятельности в 2023 году.
  Выступил заместитель министра иностранных дел Вьетнама Ха Ким Нгок, председатель Национального комитета ЮНЕСКО Вьетнама. Фото: Лам Кхань/ВИА  
В своем вступительном слове председатель Национального комитета ЮНЕСКО, заместитель министра иностранных дел Ха Ким Нгок высоко оценил сотрудничество Комитета с ЮНЕСКО в 2022 году. Вьетнам был избран с наибольшим количеством голосов в Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия на срок 2022-2026 гг.

ЮНЕСКО признал еще четыре объекта Вьетнама: гончарное искусство народности Чам - нематериальным культурным наследием; стеллу Майняй в Нгуханьшоне и документы на языке Хан Ном в деревне Чыонглыу документальными наследиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе; город Каолань членом Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО.

В настоящее время Вьетнам является членом трех важных административных и профессиональных механизмов ЮНЕСКО, в том числе: Исполнительного совета на период 2021-2025 гг.; Межправительственного комитета по охране и поощрению разнообразия форм культурного самовыражения на период 2021–2025 гг. и Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия на период 2022–2026 гг.

На конференции представитель ЮНЕСКО во Вьетнаме Кристиан Манхарт заявил, что в 2023 году ЮНЕСКО продолжит поддерживать сеть творческих городов, устойчивый туризм, местные ремесла, бренды наследия, политический диалог о культурной индустрии (кино) во Вьетнаме. Кроме того, Бюро ЮНЕСКО во Вьетнаме будет координировать организацию конференции по Конвенции 2003 г. об охране нематериального культурного наследия.

В целях дальнейшего развития отношений сотрудничества между Вьетнамом и ЮНЕСКО, а также содействия социально-экономическому развитию страны Комитет поставил ряд ключевых задач на 2023 год.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям провел телефонные переговоры со своим кубинским коллего

Заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям провел телефонные переговоры со своим кубинским коллего

28 февраля в штаб-квартире ЦК КПВ по внешним связям, заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям Ле Хоай Чунг провел телефонные переговоры с товарищем Эмилио Лосада Гарсия, главой Международного отдела ЦК Коммунистической партии Кубы
ПОДРОБНЕЕ

Top