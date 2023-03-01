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Содействие сотрудничеству между Вьетнамом и ЮНЕСКО на благо развития страны
ЮНЕСКО признал еще четыре объекта Вьетнама: гончарное искусство народности Чам - нематериальным культурным наследием; стеллу Майняй в Нгуханьшоне и документы на языке Хан Ном в деревне Чыонглыу документальными наследиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе; город Каолань членом Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО.
В настоящее время Вьетнам является членом трех важных административных и профессиональных механизмов ЮНЕСКО, в том числе: Исполнительного совета на период 2021-2025 гг.; Межправительственного комитета по охране и поощрению разнообразия форм культурного самовыражения на период 2021–2025 гг. и Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия на период 2022–2026 гг.
На конференции представитель ЮНЕСКО во Вьетнаме Кристиан Манхарт заявил, что в 2023 году ЮНЕСКО продолжит поддерживать сеть творческих городов, устойчивый туризм, местные ремесла, бренды наследия, политический диалог о культурной индустрии (кино) во Вьетнаме. Кроме того, Бюро ЮНЕСКО во Вьетнаме будет координировать организацию конференции по Конвенции 2003 г. об охране нематериального культурного наследия.
В целях дальнейшего развития отношений сотрудничества между Вьетнамом и ЮНЕСКО, а также содействия социально-экономическому развитию страны Комитет поставил ряд ключевых задач на 2023 год.