Содействие сотрудничеству в области безопасности и правоприменения между Вьетнамом и РФ

На переговорах министр Лыонг Там Куанг подчеркнул, что с момента официального визита в Россию и участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Генеральным секретарём ЦК КПВ То Ламом в мае 2025 года сотрудничество между двумя странами активно развивается в сферах политики и дипломатии, безопасности и обороны, науки и технологий, экономики, образования и подготовки кадров, транспорта, культуры и народных обменов.

Что касается сотрудничества в области безопасности и правоприменения, МОБ Вьетнама и компетентные органы РФ регулярно осуществляют обмен делегациями на всех уровнях; подписывают новые документы и соглашения, отвечающие потребностям сотрудничества на новом этапе; совместно проводят проверку, задержание и экстрадицию преступников, связанных с гражданами обеих стран; организуют курсы и программы повышения квалификации для сотрудников.

Учитывая быстро меняющуюся ситуацию в мире и регионах, сложность традиционных и нетрадиционных угроз безопасности, растущую изощрённость транснациональной преступности, оказывающей многогранное и прямое воздействие на стабильность и безопасность общества как Вьетнама, так и России, министр Лыонг Там Куанг предложил обеим сторонам продолжать эффективно развивать отношения Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и РФ.

Министр подчеркнул, что МОБ и Аппарат Совета безопасности, а также другие органы безопасности и правоприменения Российской Федерации должны продолжать активный обмен делегациями на всех уровнях для обмена информацией по вопросам взаимного интереса; совместно проверять и решать дела, касающиеся граждан обеих стран; регулярно консультироваться, координировать действия и поддерживать друг друга на форумах и в многосторонних механизмах.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу подтвердил, что сотрудничество в области безопасности между Советом безопасности и органами правоприменения РФ с МОБ Вьетнама продолжает оставаться важнейшей опорой во Всеобъемлющем стратегическом партнёрстве Вьетнам – Россия.

Генерал Сергей Шойгу выразил уверенность, что при политической поддержке и твёрдой поддержке высшего руководства Вьетнама и России, между руководством МОБ Вьетнама и российскими органами безопасности и правоприменения будет продолжено расширение пространства сотрудничества в таких областях, как борьба с терроризмом; борьба с транснациональной преступностью; обеспечение информационной безопасности, борьба с киберпреступностью; повышение квалификации кадров, в которых обе стороны имеют потенциал и потребность.