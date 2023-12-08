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Содействие сотрудничеству в новых проектах в нефтегазовой и энергетической сферах.
Принимая 7 декабря в Ханое генерального директора компании Сергея Кудряшова, заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха подтвердил, что Вьетнам всегда придавал большое значение традиционной дружбе и всестороннему стратегическому партнерству с Россией.
Он выразил надежду, что в ближайшем будущем "Зарубежнефть", обладая опытом и технологическими преимуществами, объединит усилия с вьетнамскими партнерами и предприятиями для реализации новых нефтегазовых и энергетических проектов, которые будут способствовать развитию экономического сотрудничества между двумя странами.
Вице-премьер заявил, что он даст указания министерствам, ведомствам и местным органам власти устранить трудности и препятствия для содействия проектам между российской компанией и ее вьетнамскими партнерами.
В свою очередь, Кудряшов проинформировал заместителя премьер-министра о впечатляющих результатах проектов сотрудничества "Зарубежнефти" и Вьетнамской нефтегазовой группы (Petrovietnam). По его словам, в настоящее время "Зарубежнефть" в срочном порядке завершает процедуры и планирует реализацию новых нефтегазовых и энергетических проектов во Вьетнаме.
В тот же день заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха принял бывшего министра окружающей среды Республики Корея (РК) Ли Чи Бома.
На приеме Чан Хонг Ха похвалил корейского бывшего министра Ли Чи Бома за его вклад и инициативы в развитие отношений сотрудничества между Вьетнамом и РК.
Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха отметил, что Вьетнам имеет стимулы для привлечения инвесторов в области охраны окружающей среды, возобновляемых источников энергии, зеленого перехода и цифровой трансформации.
Многие промышленные зоны и кластеры Вьетнама с инвестиционным и эксплуатационным участием иностранных предприятий получают поддержку во многих аспектах со стороны министерств, отраслей и населенных пунктов. Заместитель премьер-министра сказал, что корейские предприятия могут работать напрямую с министерствами, секторами и местными властями в процессе подготовки реализации инвестиционных проектов.
Чи Бом Ли отметил, что корейские компании планируют инвестировать в экологически чистые умные промышленные зоны и кластеры во Вьетнаме, чтобы обслуживать высокотехнологичные производственные отрасли, формировать полноценную экосистему и участвовать в глобальной цепочке создания стоимости.