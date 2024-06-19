Содействие сотрудничеству во многих областях, углубление вьетнамско-российских отношений

19 июня в Ханое вице-премьер Чан Хонг Ха принял своего российского коллегу Дмитрия Чернышенко.



На встрече вице-премьер Чан Хонг Ха выразил свое удовольствие вновь встретиться с Дмитрием Чернышенко после 24-й сессии Вьетнамско-российского межправительственного комитета по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству в апреле 2023 года.

Чан Хонг Ха считал, что контакты и рабочие встречи российского вице-премьера России в рамках государственного визита во Вьетнам Президента РФ Владимира Путина будут способствовать развитию вьетнамско-российского сотрудничества во многих областях.

Он отметил, что обе стороны прилагают усилия для реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи в апреле 2023 года, особенно в области дипломатии, торговли, энергетики, образования и подготовки кадров, науки и технологии, культуры, спорта и туризма. Это все традиционные сферы сотрудничества двух сторон и сильные стороны России.

Стороны постарались изучить и найти приемлемые решения для устранения трудностей и препятствий при реализации новых направлений сотрудничества. Российский и вьетнамский бизнес выдвинули множество предложений и инициатив по развитию инвестиций и бизнеса в обеих странах.

В свою очередь, вице-премьер России упомянул о мерах по расширению инвестиций и деловой активности предприятий двух стран на основе сильных сторон каждой, таких как нефть и газ, энергетика, сельскохозяйственная продукция, фармацевтика, механическая продукция и туризм.

Вице-премьера также согласились, что обе стороны должны осуществлять практические мероприятия и проекты по продвижению культурных и образовательных ценностей, обменов между людьми и сотрудничества между их населенными пунктами.