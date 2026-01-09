Содействие расширению сотрудничества с Норвегией в области зелёной трансформации

8 января в штаб-квартире Министерства иностранных дел заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Норвегия во Вьетнаме Хильде Сольбаккен для обмена мнениями о направлениях и мерах по развитию двустороннего сотрудничества по случаю 55-летия установления дипломатических отношений между двумя странами (1971–2026 гг.).

Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг принимает госпожу Хильде Сольбаккен, Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Норвегия во Вьетнаме. (Фото: ВИА)

На встрече заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг выразила удовлетворение по поводу новой встречи с Послом Хильде Сольбаккен и подтвердила, что Вьетнам всегда придаёт большое значение развитию традиционных дружественных отношений и многопланового сотрудничества с Норвегией. За более чем полвека со дня установления дипломатических отношений (25 ноября 1971 года) сотрудничество между двумя странами добилось значительного прогресса во многих сферах.



Заместитель министра высоко оценила усилия Посла Хильде Сольбаккен и Посольства Норвегии по продвижению двусторонних отношений в последнее время и выразила согласие с тем, что обеим сторонам необходимо максимально использовать свои преимущества и потребности друг друга, открывая новые возможности сотрудничества в сферах зелёной трансформации, циркулярной экономики и реагирования на изменение климата.



В преддверии 55-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Норвегией (25 ноября 1971 года — 25 ноября 2026 года) заместитель министра предложила двум сторонам координировать организацию практических мероприятий, направленных на дальнейшее укрепление дружбы, взаимопонимания и эффективного сотрудничества между двумя странами и народами, включая культурно-гастрономические промоакции, бизнес-форумы и тематические семинары в крупных городах обеих стран.



В области экономического сотрудничества заместитель министра предложила Норвегии, в её роли координатора в Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ, в состав которой входят Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн), содействовать скорейшему завершению переговоров по соглашению о свободной торговле (ССТ) между Вьетнамом и ЕАСТ на основе гармонизации интересов; одновременно поощрять норвежские инвестиционные фонды и предприятия к расширению инвестиций во Вьетнам, а также продолжать поддержку Вьетнама в реализации рамок Партнёрства по справедливому энергетическому переходу (JETP).



Посол Хильде Сольбаккен выразила согласие с позитивными оценками, направлениями и мерами по продвижению двустороннего сотрудничества, предложенными заместителем министра Ле Тхи Тху Ханг. Посол подчеркнула, что Вьетнам играет важную роль и занимает значимое положение в регионе, и Норвегия стремится активизировать сотрудничество, выводя двусторонние отношения на новый уровень.



Посол выразила надежду на скорейшее проведение 10-го раунда политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел в Осло и подписание соглашения об освобождении от виз для владельцев дипломатических паспортов с целью содействия обмену делегациями между двумя странами.



Посол Сольбаккен также предложила сторонам укреплять сотрудничество и взаимную поддержку на многосторонних форумах, в том числе в рамках Организации Объединённых Наций и формата АСЕАН – Норвегия, совместно решать глобальные вызовы, а также использовать возможности сотрудничества в области зелёной трансформации и устойчивого развития.



Посол выразила уверенность в прогрессе переговоров по подписанию ССТ между Вьетнамом и ЕАСТ уже в текущем году, что будет способствовать развитию двусторонней и межрегиональной торговли и инвестиций.



Посол сообщила, что уже разработаны планы и будет налажено активное взаимодействие с Министерством иностранных дел, а также с профильными министерствами, ведомствами и местными органами обеих сторон для реализации мероприятий, посвящённых 55-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Норвегией в 2026 году.