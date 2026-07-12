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Содействие расширению сотрудничества между префектурой Айти и регионами Вьетнама
Заместитель Премьер-министра отметила, что корпорация Тойота из префектуры Айти одной из первых инвестировала в провинцию Футхо (ранее — провинция Виньфук), где её предприятие успешно развивается и эффективно работает. Она также высоко оценила оперативное внедрение провинцией Футхо технологий искусственного интеллекта (ИИ) в производственные процессы компании Тойота, что способствует достижению целей «зелёного» и устойчивого развития.
Заместитель Премьер-министра предложила губернатору и далее поощрять предприятия и корпорации префектуры Айти к изучению инвестиционных возможностей во Вьетнаме, а также к участию в социальных проектах, способствующих социально-экономическому развитию вьетнамских регионов. Она также выразила надежду на активизацию сотрудничества в подготовке высококвалифицированных кадров в области науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации посредством налаживания взаимодействия между префектурой Айти, Министерством образования и подготовки кадров Вьетнама, а также вьетнамскими вузами и образовательными учреждениями. По её словам, такое сотрудничество будет способствовать дальнейшему укреплению отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами и их совместному развитию.
Губернатор Омура Хидэаки сообщил, что в настоящее время более 200 компаний префектуры Айти осуществляют инвестиционную деятельность во Вьетнаме. Он также отметил, что Айти является регионом Японии с самой многочисленной вьетнамской общиной — здесь проживают около 71 тысячи граждан Вьетнама. По словам губернатора, в течение многих лет в городе Нагоя проводится Вьетнамский фестиваль, ежегодно привлекающий большое число посетителей и способствующий укреплению культурных обменов и взаимопонимания между народами двух стран.
Губернатор Омура Хидэаки согласился с мнением заместителя Премьер-министра о важности подготовки высококвалифицированных кадров и подтвердил, что префектура Айти будет и впредь прилагать усилия для расширения сотрудничества с вузами и научно-исследовательскими институтами Вьетнама. Он отметил, что производственные предприятия Айти и Японии в целом испытывают острую нехватку рабочей силы, поэтому сотрудничество с Вьетнамом в подготовке специалистов и привлечении вьетнамских кадров имеет исключительно важное значение.
Губернатор также представил инновационный центр Station AI, созданный префектурой для поддержки инновационной деятельности и стартапов (он был открыт два года назад и сотрудничает с французским центром Station F), и выразил желание наладить более тесное взаимодействие с министерствами и ведомствами Вьетнама, а также развивать сотрудничество с ведущими университетами страны, такими как Ханойский политехнический университет и Политехнический университет города Хошимина, в сфере стартапов и инноваций.
Высоко оценив дружественное отношение и значительный вклад губернатора Омура Хидэаки в развитие сотрудничества между Вьетнамом и Японией, заместитель Премьер-министра Фам Тхи Тхань Ча выразила надежду, что он и впредь будет сопровождать этот процесс, укреплять связи и вносить вклад в развитие вьетнамских регионов, а также в дальнейшее укрепление отношений дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Японией.