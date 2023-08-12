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Содействие развитию углеродного рынка
На 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP26) Вьетнам обязался разработать меры по сокращению выбросов парниковых газов за счет своих ресурсов, а также при сотрудничестве и поддержке международного сообщества стремиться к сокращению чистых выбросов на «0» к 2050 году.
По словам Танг Тхе Кыонга, директора Департамента изменения климата Министерства природных ресурсов и окружающей среды, Вьетнам в настоящее время разрабатывает проект по развитию внутреннего углеродного рынка, ориентированного на обязательную сделку по обмену квотами на выбросы парниковых газов предприятий и бирж на внутреннем углеродном рынке, ориентированных на подключение к международному рынку. Для реализации этой дорожной карты требуется тщательная подготовка с точки зрения инфраструктуры, технологий, инвентаризации и отчетности предприятий.
В стране насчитывается 1.912 предприятий, которые обязаны проводить инвентаризацию парниковых газов и выполнять квоты на выбросы. В ближайшее время Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в ближайшее время будет рекомендовать премьер-министру утвердить общую квоту Вьетнама и распределить ее между предприятиями в период с 2026 по 2030 год и ежегодно. Таким образом, предприятия будут участвовать в сокращении выбросов парниковых газов.
Кроме того, международные иностранные инвесторы, страны продвигают сотрудничество с Вьетнамом. Проекты обладают потенциалом для получения углеродных кредитов для реализации Парижского соглашения об изменении климата, а также являются источником кредитов для торговли и обмена.
Правительство дало указание Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды ввести в действие механизмы, регулирующие весь углеродный кредит. Вскоре Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды создаст национальную систему регистрации. Соответственно, все предприятия и организации с кредитами, полученными на территории Вьетнама, должны будут зарегистрироваться в этой системе.
Когда есть обмен за границей, об этом следует сообщать регулирующему органу, Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды, поскольку эта деятельность также влияет на выполнение национальной общей цели по сокращению выбросов.
Согласно положениям Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, каждые два года Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды должно будет представлять Организации Объединенных Наций прозрачный отчет, в котором указывается сумма кредита, полученного во Вьетнаме, и сумма кредита, проданного за рубеж, для осуществления расчетов между двумя странами, избегая необходимости считать дважды.
Во Вьетнаме развитие внутреннего углеродного рынка было начато с 2011 года в рамках проекта по управлению выбросами парниковых газов; управление деятельностью по предоставлению углеродных кредитов мировому рынку, изданного решением № 775/QD-TTg премьер-министра. Впоследствии развитие внутреннего углеродного рынка считается приоритетной задачей, упомянутой в Резолюции № 24-NQ/TW от 2013 года, плане по реализации Парижского соглашения, опубликованном премьер-министром в 2016 году.