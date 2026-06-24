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Содействие развитию традиционных отношений и дружественного сотрудничества между Вьетнамом и Палестиной
Поздравив Государство Палестина и палестинский народ с успешным проведением недавних местных выборов, Председатель НС Чан Тхань Ман подчеркнул, что это событие имеет важное значение и будет способствовать укреплению единства и дальнейшему государственному строительству Палестины.
От имени руководства Партии, Государства и НС Вьетнама Председатель НС Чан Тхань Ман выразил сочувствие палестинскому народу в связи с нынешними трудностями и подтвердил, что Вьетнам в пределах своих возможностей всегда готов поддерживать справедливую борьбу палестинского народа. Он подчеркнул, что НС Вьетнама как законодательный и контрольный орган неизменно поддерживает деятельность Правительства, министерств, ведомств и местных органов власти по развитию сотрудничества с Палестиной в различных сферах.
Председатель НС Чан Тхань Ман выразил уверенность, что в дальнейшем, обладая богатым опытом, посол Саади Салама продолжит вносить вклад в дальнейшее развитие традиционных отношений и дружественного сотрудничества между Вьетнамом и Палестиной, а также содействовать укреплению сотрудничества между НС Вьетнама и Палестиной посредством обмена опытом в законодательной и контрольной деятельности, создания парламентских групп дружбы и других форм взаимодействия.
Со своей стороны посол Саади Салама поблагодарил Председателя НС Чан Тхань Мана за оказанный приём и отметил, что для него было большой честью более 40 лет быть связанным с Вьетнамом и его народом. Посол передал приветствие Председателя Национального совета (парламента) Палестины Председателю НС Чан Тхань Ману и выразил благодарность за неизменную поддержку, оказываемую палестинскому народу со стороны Партии, государства, Правительства и НС Вьетнама, подчеркнув, что она служит мощным источником вдохновения и имеет большое значение для борьбы палестинского народа за независимость.
Посол Палестины поблагодарил и высоко оценил участие Вьетнама в Совете мира по сектору Газа, выразив уверенность, что участие Вьетнама внесёт позитивный вклад в восстановление сектора Газа и будет способствовать достижению долгосрочного и устойчивого решения палестинского вопроса на основе принципа двух государств.
Посол Саади Салама подтвердил, что на любой должности всегда будет сохранять особые чувства к Вьетнаму и поддерживать с ним связь, выразил надежду на дальнейшие успехи Вьетнама в деле развития страны, а также готовность содействовать развитию и укреплению сотрудничества между Вьетнамом и Палестиной в частности и арабскими странами в целом.
Посол выразил искреннюю признательность НС Вьетнама и соответствующим вьетнамским ведомствам за поддержку и содействие, оказанные ему лично и Посольству Палестины в Ханое, что позволило успешно выполнять свои задачи на протяжении прошедшего периода.