Содействие развитию торгового сотрудничества между Вьетнамом и Буркина-Фасо

21 января в штаб-квартире Министерства промышленности и торговли заместитель министра Чыонг Тхань Хоай провёл рабочую встречу с господином Даудой Битие, Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Буркина-Фасо в Китае, по совместительству аккредитованным во Вьетнаме.



В ходе встречи заместитель министра Чыонг Тхань Хоай отметил, что в 2025 году структура ключевых отраслей экономики Вьетнама претерпела позитивные сдвиги в сторону комплексного и современного развития, при этом торговля стала одной из наиболее ярких точек роста, достигнув рекордного объёма в 930 млрд долларов США. В сфере международной экономической интеграции Вьетнам подписал, реализует и ведёт переговоры в общей сложности по 19 соглашениям о свободной торговле (ССТ), из которых 17 уже подписаны.



Говоря о торгово-экономических отношениях с Буркина-Фасо, Чыонг Тхань Хоай сообщил, что в период 2020–2024 годов среднегодовой объём взаимного товарооборота между двумя странами составлял около 95 млн долларов США. Однако этот показатель пока не соответствует имеющемуся потенциалу сторон. Экспорт каждой страны на рынок партнёра в настоящее время занимает лишь незначительную долю — менее 0,05%.



В целях продвижения торгового сотрудничества между двумя странами, исходя из потенциала и сравнительных преимуществ каждой экономики, заместитель министра предложил сторонам координировать усилия по активизации обмена делегациями различных уровней для взаимного предоставления информации о рынках, механизмах и экономико-торговой политике каждой страны.



Наряду с этим было предложено организовывать торгово-сбытовые мероприятия на рынках друг друга и приглашать организации и предприятия Буркина-Фасо к участию в ежегодных международных торговых мероприятиях, проводимых во Вьетнаме. Кроме того, стороны договорились содействовать развитию торговли в перспективных сферах, в которых Вьетнам обладает преимуществами, а Буркина-Фасо имеет значительный спрос, таких как рис, сельскохозяйственная техника, электротехническое оборудование, строительные материалы, товары бытового назначения, текстильная продукция. Особое внимание было предложено уделить изучению возможностей сотрудничества в горнодобывающей промышленности, текстильной отрасли, переработке сельскохозяйственной и пищевой продукции, химической промышленности, производстве удобрений, а также обеспечении продовольственной безопасности.



Посол Дауда Битие выразил честь быть приглашённым для участия в XIV Всевьетнамском партийном съезде КПВ и возможности провести рабочую встречу с Министерством промышленности и торговли Вьетнама.



Поздравив Вьетнам с достигнутыми в 2025 году успехами, Посол отметил, что Буркина-Фасо недавно осуществила всестороннюю революцию и стремится к углублению экономического и торгового сотрудничества с Вьетнамом.



В настоящее время Буркина-Фасо изучает и перенимает опыт строительства и развития страны, уделяя приоритетное внимание таким ключевым отраслям, как сельское хозяйство (в целях обеспечения продовольственной безопасности), базовая промышленность, а также привлечению инвестиций и передаче техники и технологий. Страна испытывает значительную потребность в импорте риса и нефтегазовой продукции, а также в развитии производства мотоциклов и комплектующих для внутреннего рынка.



Заместитель министра Чыонг Тхань Хоай предложил назначить контактные подразделения (со стороны Министерства промышленности и торговли Вьетнама — Департамент развития внешних рынков) для первоочередного обмена информацией, на основе чего будет изучена возможность организации обмена техническими и предпринимательскими делегациями.



Что касается сотрудничества в торговле рисом, заместитель министра предложил сторонам рассмотреть возможность переговоров по одному меморандуму о взаимопонимании, определив Департамент экспорта и импорта в качестве координирующего подразделения Министерства промышленности и торговли Вьетнама.



Заместитель министра пригласил Буркина-Фасо направить рабочие делегации во Вьетнам, одновременно создавая условия для участия предприятий в ярмарках и выставках, чтобы Министерство промышленности и торговли могло оказать содействие в установлении деловых контактов.



Посол Дауда Битие подтвердил готовность к тесному взаимодействию с Министерством промышленности и торговли Вьетнама и соответствующими национальными ведомствами для содействия решению вопросов, обозначенных заместителем министра Чыонг Тхань Хоаем.