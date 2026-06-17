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Содействие развитию сотрудничества между Национальным собранием Вьетнама и Бундестагом Германии
Приветствуя Бодо Рамелова с официальным визитом во Вьетнам, Нгуен Тхи Тхань подчеркнула, что визит проходит в год празднования 15-летия установления стратегического партнёрства между Вьетнамом и Германией и способствует укреплению политического доверия, углублению взаимопонимания и созданию новых стимулов для развития сотрудничества между двумя государствами, а также между парламентами двух стран.
Заместитель Председателя Национального собрания высоко оценила позитивный вклад Бодо Рамелова в развитие вьетнамско-германских отношений, особенно сотрудничества между Вьетнамом и федеральной землёй Тюрингия в период его пребывания на посту премьер-министра земли.
Рассказывая о ситуации во Вьетнаме, Нгуен Тхи Тхань отметила, что 2026 год имеет особое значение в связи с рядом важных политических событий. Вьетнам сосредоточен на совершенствовании институтов, развитии современной инфраструктуры, продвижении науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации и подготовке высококвалифицированных кадров, одновременно последовательно проводя независимую, самостоятельную внешнюю политику, основанную на многосторонности и диверсификации международных отношений.
Нгуен Тхи Тхань отметила, что Национальное собрание Вьетнама приняло множество важных законов и резолюций, направленных на совершенствование институциональной базы, устранение препятствий и создание новых стимулов для социально-экономического развития, а также продолжает обновлять законодательную и контрольную деятельность.
Подчеркнув, что Вьетнам неизменно придаёт большое значение роли и авторитету Германии в Европе и мире, Нгуен Тхи Тхань с удовлетворением отметила дальнейшее позитивное и всестороннее развитие стратегического партнёрства между двумя странами.
Политико-дипломатические связи продолжают укрепляться благодаря взаимным визитам и контактам на высоком уровне. Торгово-инвестиционное сотрудничество остаётся важным двигателем двусторонних отношений, тогда как взаимодействие в области науки и технологий, обороны и безопасности, образования и подготовки кадров, трудовой миграции, народной дипломатии и сотрудничества между регионами постоянно расширяется.
Для вывода вьетнамско-германских отношений на новый уровень Нгуен Тхи Тхань предложила укреплять политическое доверие и поддерживать обмен делегациями высокого уровня; активизировать координацию позиций и взаимную поддержку в международных организациях и многосторонних форумах; поощрять немецкие компании к расширению инвестиций в высокие технологии, цифровую и «зелёную» трансформацию, возобновляемую энергетику, инфраструктуру, логистику и зелёные финансы. Она также предложила Германии продолжить содействие скорейшей ратификации оставшимися государствами-членами Европейского союза Соглашения о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA) и поддержать скорейшую отмену «жёлтой карточки» IUU в отношении вьетнамской экспортной рыбной продукции.
Заместитель Председателя Национального собрания также предложила расширять сотрудничество в сферах науки и технологий, биотехнологий, здравоохранения и фармацевтики; развивать взаимодействие в области обороны и безопасности, миротворческой деятельности ООН; содействовать заключению межправительственных соглашений о трудовом сотрудничестве и профессиональном образовании, а также расширять программы подготовки высококвалифицированных кадров.
Говоря о парламентском сотрудничестве, Нгуен Тхи Тхань подчеркнула, что Национальное собрание Вьетнама придаёт большое значение развитию отношений с Бундестагом Германии и стремится к их дальнейшему укреплению. Она предложила активизировать обмен делегациями руководства парламентов, профильных комитетов, групп дружбы, молодых парламентариев и женщин-депутатов; делиться опытом в законодательной деятельности и парламентском контроле, а также усиливать координацию на региональных и международных межпарламентских площадках. Вьетнам готов выступать связующим звеном в развитии отношений между парламентом Германии и Межпарламентской ассамблеей АСЕАН (AIPA).
Заместитель Председателя Бундестага Бодо Рамелов подтвердил, что Германия рассматривает Вьетнам как одного из приоритетных и всё более значимых партнёров в Юго-Восточной Азии. Он выразил восхищение достижениями Вьетнама в области развития и его стратегическими ориентирами на новом этапе, а также удовлетворение позитивной динамикой стратегического партнёрства между Вьетнамом и Германией, в котором парламентское сотрудничество играет важную роль.
Бодо Рамелов согласился с оценками и предложениями Нгуен Тхи Тхань относительно двусторонних отношений и отметил, что немецкие компании весьма оптимистично оценивают перспективы торгово-инвестиционного сотрудничества между Вьетнамом и Германией, рассматривая нынешний период как начало новой главы, открывающей множество практических возможностей для взаимодействия.
Заместитель Председателя Бундестага подтвердил готовность и впредь содействовать развитию вьетнамско-германских отношений, особенно в сфере профессионального образования, высшего образования, подготовки высококвалифицированных кадров и гуманитарных обменов, а также более активно продвигать сотрудничество между парламентами двух стран, способствуя дальнейшему наполнению стратегического партнёрства практическим содержанием и повышению его эффективности.
Стороны договорились и далее укреплять политическое доверие, поддерживать обмен делегациями и контакты высокого уровня по линиям партии, государства, правительства и парламентов; эффективно использовать существующие механизмы сотрудничества; расширять взаимодействие между провинциями и городами Вьетнама и федеральными землями Германии; тесно координировать действия на многосторонних форумах, включая межпарламентские площадки, такие как Межпарламентский союз (IPU) и Парламентское партнёрство Азия – Европа (ASEP), внося вклад в обеспечение мира, стабильности и развития как в своих регионах, так и во всём мире.